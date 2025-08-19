Otro femicidio consterna a una familia en Venezuela: Fue sometida por su pareja en una piscina hasta ahogarla

Nuvia Perozo se suma a la alarmante cifra de víctimas de feminicidios registrados en los últimos meses en Venezuela.

La mujer de 44 años de edad fue sometida por su pareja en una piscina, donde la sumergió durante varios minutos hasta ahogarla. El hecho que consternó a la comunidad y familiares, se registró en una finca en el municipio Libertador del estado Carabobo.

Según medios locales el homicida identificado como Cruz Deninson Rincón Lozano, sostenía una acalorada discusión con Perozo, mientras la familia estaba en el interior de la vivienda.

Tras causarle la muerte, el agresor huyó en una camioneta que luego dejó abandonada a unos 7 kilómetros de la finca.

Los familiares se percataron de la situación e intentaron salvar a la víctima pero ingresó sin signos vitales a un centro de salud en Tocuyito.

Se conoció que Ricón, quien es un conocido barbero de la zona, se entregó a las autoridades.

El más reciente informe publicado por la ONG Utopix, señala que en Venezuela al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y mayo de 2025. Sin embargo, la organización considera sus datos como un subregistro debido a que por la ausencia de balances oficiales, solo tienen acceso a los casos reportados por medios de comunicación.

Utopix insiste en exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general "acciones urgentes" contra la violencia de género y denunciar "la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores".

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció la próxima instalación de nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.