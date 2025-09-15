NTN24
Países Bajos

Países Bajos desplegó una fragata en aguas limítrofes con Venezuela

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
La nave habría partido desde la isla de Curazao hasta avanzar al sur en dirección al mar territorial limítrofe venezolano.

Países Bajos desplegó la fragata de la Marina Real HNLMS Van Amstel (F831) en el Mar Caribe y según reportes del monitoreo naval, fue avistada a menos de 6 millas náuticas del límite marítimo de Venezuela, en medio del operativo que realiza Estados Unidos en aguas de la región para combatir el narcotráfico.

La nave habría partido desde la isla de Curazao hasta avanzar al sur en dirección al mar territorial limítrofe venezolano.

El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe ha intensificado las tensiones con el régimen venezolano. Washington acusa a Nicolás Maduro de dirigir una red de narcotráfico.

Mientras el líder del chavismo niega sistemáticamente cualquier conexión con el comercio de drogas, aunque dos sobrinos de su esposa han sido condenados en Nueva York por tráfico de cocaína.

En respuesta, Maduro anunció el despliegue de 25.000 efectivos de las fuerzas armadas en las fronteras, así como un plan de defensa, al tiempo que afirma que el país está libre de narcocultivos y que en 2025 han incautado unas 53 toneladas de droga, en su mayoría cocaína procedente de Colombia.

