Panamá niega que el Clan del Golfo ejerza control en su territorio, pero reporta que "sí han estado avanzando alrededor"

Este miércoles 31 de diciembre, Panamá descartó que el grupo criminal Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia, mantenga una presencia permanente en el territorio fronterizo, aunque reportó una creciente "presión" de grupos criminales de ese país.

Así lo aseguró el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, tras ser cuestionado por la agencia de noticias AFP durante la presentación del balance operativo de su cartera en la ciudad de Colón.

Según dijo Ábrego, esta organización "no tiene presencia permanente en ningún lugar de la República de Panamá". No obstante, reconoció en el mismo espacio que los criminales "sí han estado avanzando alrededor" de las garitas binacionales.

Designado como grupo terrorista por Estados Unidos, el Clan del Golfo ha sido vinculado por autoridades al contrabando de drogas hacia Norteamérica y Europa, así como a la minería ilegal y el tráfico de migrantes en la inhóspita selva del Darién entre Colombia y Panamá.

Además, se le acusa de estar detrás de la activación de minas antipersonas cerca de los puestos de control que comparten allí el Ejército colombiano y la Policía panameña.

El ministro de Seguridad de Panamá dijo en su informe que el 2025 fue un año "particularmente desafiante" para el país debido a la "sobreproducción de drogas en la región", donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la producción de cocaína.

"Este aumento ha generado una mayor presión de las estructuras criminales sobre nuestras fronteras, las rutas y comunidades aledañas", dijo Abrego.

Finalmente, puntualizó que en lo corrido de este año las autoridades panameñas incautaron 118,6 toneladas de drogas, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos en noviembre pasado, con la cooperación de Estados Unidos y Colombia.