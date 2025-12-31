NTN24
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Panamá

Panamá niega que el Clan del Golfo ejerza control en su territorio, pero reporta que "sí han estado avanzando alrededor"

diciembre 31, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Selva del Darién - foto captura de pantalla
Selva del Darién - foto captura de pantalla
El ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió al tema durante la presentación del balance operativo de su cartera.

Este miércoles 31 de diciembre, Panamá descartó que el grupo criminal Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia, mantenga una presencia permanente en el territorio fronterizo, aunque reportó una creciente "presión" de grupos criminales de ese país.

Así lo aseguró el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, tras ser cuestionado por la agencia de noticias AFP durante la presentación del balance operativo de su cartera en la ciudad de Colón.

o

Según dijo Ábrego, esta organización "no tiene presencia permanente en ningún lugar de la República de Panamá". No obstante, reconoció en el mismo espacio que los criminales "sí han estado avanzando alrededor" de las garitas binacionales.

Designado como grupo terrorista por Estados Unidos, el Clan del Golfo ha sido vinculado por autoridades al contrabando de drogas hacia Norteamérica y Europa, así como a la minería ilegal y el tráfico de migrantes en la inhóspita selva del Darién entre Colombia y Panamá.

Además, se le acusa de estar detrás de la activación de minas antipersonas cerca de los puestos de control que comparten allí el Ejército colombiano y la Policía panameña.

o

El ministro de Seguridad de Panamá dijo en su informe que el 2025 fue un año "particularmente desafiante" para el país debido a la "sobreproducción de drogas en la región", donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la producción de cocaína.

"Este aumento ha generado una mayor presión de las estructuras criminales sobre nuestras fronteras, las rutas y comunidades aledañas", dijo Abrego.

Finalmente, puntualizó que en lo corrido de este año las autoridades panameñas incautaron 118,6 toneladas de drogas, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos en noviembre pasado, con la cooperación de Estados Unidos y Colombia.

Temas relacionados:

Panamá

Clan del Golfo

Autoridades

Selva del Darién

Grupos criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué el 2026 sería clave para Venezuela? El análisis tras los mensajes de María Corina Machado y Edmundo González

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Actualidad

Ver más
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“La izquierda está perdiendo su poderío”: politólogo tras la victoria de Nasry Asfura, en las elecciones de Honduras

Donald Trump Jr., empresario estadounidense/ Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Hijo de Donald Trump revela que su padre le dio un ultimátum a Maduro: "abandone Venezuela ahora o algo más sucederá"

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Premios Oscar (AFP)
Premios Óscar

Los Premios Oscar tomaron importante decisión que entrará en vigencia a partir de 2029

Cine - Foto de referencia Canva
Películas

Esta es la película que encabeza las nominaciones a los "Premios Oscar de la Crítica"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“La izquierda está perdiendo su poderío”: politólogo tras la victoria de Nasry Asfura, en las elecciones de Honduras

Donald Trump Jr., empresario estadounidense/ Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Hijo de Donald Trump revela que su padre le dio un ultimátum a Maduro: "abandone Venezuela ahora o algo más sucederá"

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia ya tiene rival y fecha confirmada de su debut en el Mundial 2026

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre