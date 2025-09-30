NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
“El presidente Petro está comprometido con tratar de limpiarle la cara al régimen de Nicolás Maduro”: Andres Forero, congresista

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El presidente Gustavo Petro aseguró que Venezuela “está ayudando a Colombia” en la lucha contra el narcotráfico y pidió a su ministro de Defensa articular acciones militares conjuntas, declaraciones que desataron fuertes críticas en la oposición.

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia tras afirmar en un consejo de ministros que “Venezuela está ayudando a Colombia” en la lucha contra el narcotráfico, y ordenar a su ministro de Defensa que articule acciones militares conjuntas con el vecino país.

o

En entrevista con El Informativo de NTN24, el congresista Andrés Forero, del partido Centro Democrático, cuestionó con fuerza el discurso presidencial.

“El presidente Gustavo Petro está comprometido con tratar de limpiarle la cara al régimen de Nicolás Maduro, lo vimos en el discurso que hizo ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York”, señaló el parlamentario, en referencia a la narrativa que Petro ha mantenido sobre el papel de Venezuela en los procesos de paz.

El legislador también recordó que Petro calificó a Venezuela como una “sembradora de paz en Colombia”, una postura que según él no se ajusta a la realidad.

Ese discurso contradice los hechos, ya que Venezuela ha servido como santuario a los grupos armados ilegales de origen colombiano, que hoy actúan desde su territorio”, enfatizó Forero, insistiendo en que las palabras del mandatario muestran un alineamiento ideológico con Maduro y no un compromiso con los intereses nacionales.

o

Uno de los puntos más polémicos del debate ha sido la posición del presidente frente al Cartel de los Soles, la red de militares venezolanos acusada de narcotráfico. Para Forero, Petro ha intentado minimizar su importancia al asegurar que se trata apenas de “una banda de delincuentes comunes”, cuando según el congresista las pruebas evidencian sus articulaciones en distintos países de América Latina y su creciente alcance criminal.

Finalmente, sobre la propuesta de coordinar operaciones militares con Venezuela, Forero fue contundente: “El Ejército colombiano no se va a inmolar por defender la dictadura de Venezuela. En este caso yo siento que hay mucho de despliegue retórico, pero que no necesariamente se va a traducir en hechos concretos”.

