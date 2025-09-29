NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles, no tiene estos equipos": congresista republicano exhibe poderío militar de EE. UU. en medio del despliegue en el Caribe

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Carlos Gimenez, senador republicano - Foto: AFP
El congresista republicano Carlos Giménez hizo alarde de los equipos utilizados por la Fuerza Militar estadounidense.

El congresista republicano Carlos Giménez celebró este lunes el poderío militar estadounidense mientras en el Caribe Sur se adelanta un despliegue para combatir el tráfico de drogas del Cartel de los Soles que, según Estados Unidos, es una organización terrorista liderada por Nicolás Maduro.

Giménez compartió imágenes del Departamento de Guerra de Estados Unidos en las que se mostraban los equipos de punta que se utilizan para el rastreo y las municiones.

El republicano aprovechó las imágenes publicadas para enviar un mensaje en referencia al régimen de Nicolás Maduro que se encuentra en alerta ante el incesante avance de Estados Unidos en el Caribe Sur en aguas cercanas a Venezuela.

Les garantizo que las milicianas de Nicolás Maduro, el cabecilla del Cartel de los Soles, no tienen estos equipos ni la preparación para utilizarlos”, aseguró Giménez desde su cuenta de X.

El Departamento de Guerra dio a conocer un nuevo equipo de guerra con el que espera renovar sus artefactos de lucha

Se trata del AeroVironment Switchblade, un pequeño vehículo no tripulado que es dirigido por control remoto y que incluso puede cargar municiones.

El aparato, según indicó el Departamento de Guerra, se encuentra en pruebas para ser utilizado en escenarios de combate.

El sistema de munición merodeadora Switchblade se encuentra actualmente en pruebas iniciales en @forthoodarmy. Como parte de la iniciativa “Pegasus Charge” de @1stCavalryDiv, esto marca un paso decisivo en la transformación de cómo luchamos y ganamos”, indicó el Departamento de Guerra.

