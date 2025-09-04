NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Dictadura de Maduro

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
El periodista Alejandro Hernández, analizó en La Tarde de NTN24 la tensión existente entre el gobierno Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro.

Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, analizó en el programa La Tarde de NTN24, la reciente amenaza del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dirigida a la líder opositora María Corina Machado.

“Ya en reiteradas ocasiones Cabello hablaba de que si Estados Unidos intervenía a Venezuela iría por quienes pidieron esa intervención, pero esta vez lo personalizó en la figura de María Corina Machado”, expresó.

Consideró, además: “Hay nerviosismo (en el régimen de Maduro), lo que está pasando en el Caribe nunca había ocurrido, no sabemos cómo va a terminar, pero en estas declaraciones (de Cabello) se refleja la paranoia. A Marco Rubio lo descalifican a cada rato, así son los lacayos del régimen, pero a Trump lo siguen tratando de presidente, a Trump, ni con el pétalo de una rosa”.

En cuanto al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que recientemente destruyó un bote cargado de drogas procedente de Venezuela, Hernández pronunció: “EE.UU. justifica esta operación debido al tráfico de drogas”.

“Nadie puede garantizar que no va a haber una acción dentro de Venezuela, pero tampoco nadie ha dicho que la va a haber... Estas operaciones tienden a escalar”, acotó.

Para finalizar la entrevista en el canal de las Américas, el entrevistado aseveró que lo que está pasando ha sido positivos y no ha sido bien recibido por el régimen de Maduro.

“Son unos días complicados para ellos, es algo que va en desarrollo, que es paulatino, con lo que ha pasado ya hay consecuencias. Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada”, concluyó.

