Contundentes declaraciones de Marco Rubio contra Nicolás Maduro: "No es un gobierno ni es un régimen político; es un narcotraficante y un terrorista"

En rueda de prensa en Quito, Ecuador, donde realiza la segunda parada de una gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó con contundentes declaraciones el objetivo de su país de actuar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Rubio fue tajante al asegurar que Maduro "es un narcotraficante y un terrorista", respaldando su afirmación en una acusación formal presentada por un gran jurado en el estado de Nueva York.

"La Fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron, un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace dos años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente en los años de Chávez, con la droga", resaltó el secretario de Estado.

El funcionario estadounidense agregó que la posición oficial de Estados Unidos es que Maduro "no es el líder legítimo de Venezuela" y lo considera un "fugitivo de la justicia norteamericana".

Respecto a posibles acciones contra grupos narcoterroristas en otros países, el secretario Rubio indicó que la cooperación con aliados es probable en esos casos.

Sin embargo, indicó, la situación en Venezuela es diferente: "En el caso de Venezuela, no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros. Nicolás Maduro no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional".

Rubio además acusó al régimen de Maduro de utilizar el territorio venezolano para enriquecimiento personal: "Están utilizando ese territorio nacional para ellos hacerse ricos, para convertirse en personas con billones de dólares. Y por eso son encausados por las Cortes de Estados Unidos".

Además, Rubio cuestionó la postura de la ONU frente al régimen de Maduro. “A mí no me importa lo que digan las Naciones Unidas, él es un fugitivo de la justicia norteamericana y no es el líder legítimo de Venezuela”.

En contraste, el funcionario destacó la cooperación que existe con otros países de la región: "En el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros. En el caso de Venezuela, no hay gobierno y no hay cooperación. Incluso ellos están involucrados en el narcotráfico".