NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Antonio Ledezma

"Nos quieren quitar la vida, las amenazas son transnacionales": Antonio Ledezma denuncia que el régimen de Maduro busca atentar contra él en España

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma (EFE)
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma (EFE)
El exalcalde manifestó que la persecución a los exiliados venezolanos es porque el régimen no quiere que “le sigamos diciendo al mundo que Maduro ejecuta un terrorismo de Estado”.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, afirmó en medio de una entrevista con NTN24 que hay amenazas contra su vida Los señalamientos los expuso desde la sede del Ministerio del Interior de España en donde interpuso la denuncia.

“Nos quieren quitar la vida. Las amenazas son transnacionales. Diosdado Cabello, y esa prueba la hemos consignado en grabación, dice con todo el desparpajo del mundo que los venezolanos disidentes de la dictadura que estemos en España en Panamá o Colombia podemos ser blancos de atentados”, expresó Ledezma.

o

El opositor venezolano expresó su preocupación por los miles de venezolanos en el exilio que podrían también ser amenazados.

“Recordemos que el presidente electo de Venezuela está acá con todo su equipo de trabajo (…). Acá hay diputados, periodistas artistas, en definitiva, miles de venezolanos por cuya integridad nosotros abogamos”, manifestó.

Ledezma aseveró que hay antecedentes que sustentan su temor de que las amenazas se materialicen contra él o otros venezolanos.

“Hay antecedentes. Diosdado Cabello y Maduro fueron los que ordenaron el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile. Ordenaron un atentado contra dos jóvenes en Colombia. Han venido cometiendo todo tipo de fechorías que nos obligan a estar alertas”, expresó.

El exalcalde manifestó que la persecución a los exiliados venezolanos es porque el régimen no quiere que “le sigamos diciendo al mundo que Maduro ejecuta un terrorismo de Estado”.

o

“Aprovecho para decirle a la Corte Penal Internacional que más espera para emitir más órdenes de captura (…) Están todas las pruebas que indican que Maduro es un aliado del narcotráfico y del terrorismo internacional”, consideró.

Ledezma también rechazó los intentos del régimen de despojarlo de su nacionalidad. “El pasaporte que me quitan am mi se lo entregan a agentes de Hezbolá”, resaltó.

Temas relacionados:

Antonio Ledezma

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Oposicion venezolana

Régimen venezolano

Dictadura en Venezuela

Venezolanos en el exilio

Exiliados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Fotografía que muestra carteles en una actividad de oración por los presos políticos en Venezuela. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

"En solo una semana el régimen de Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas": coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

Diosdado Cabello
Despliegue militar

Régimen de Maduro militariza Caracas y Miranda: Diosdado advierte que hay 522 cámaras observando

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotografía que muestra carteles en una actividad de oración por los presos políticos en Venezuela. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

"En solo una semana el régimen de Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas": coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

Diosdado Cabello
Despliegue militar

Régimen de Maduro militariza Caracas y Miranda: Diosdado advierte que hay 522 cámaras observando

Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Selección venezolana en Maturín - Foto EFE/ Bandera de México - Foto de referencia Canva
La Vinotinto

"A cumplir tu sueño de niño": padre de futbolista nacido en México celebró eufóricamente el llamado de su hijo a La Vinotinto

Diane Keaton - EFE
Hollywood

Se conoce el certificado de defunción de Diane Keaton que revela la verdadera causa de muerte de la actriz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda