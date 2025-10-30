"Nos quieren quitar la vida, las amenazas son transnacionales": Antonio Ledezma denuncia que el régimen de Maduro busca atentar contra él en España

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, afirmó en medio de una entrevista con NTN24 que hay amenazas contra su vida Los señalamientos los expuso desde la sede del Ministerio del Interior de España en donde interpuso la denuncia.

“Nos quieren quitar la vida. Las amenazas son transnacionales. Diosdado Cabello, y esa prueba la hemos consignado en grabación, dice con todo el desparpajo del mundo que los venezolanos disidentes de la dictadura que estemos en España en Panamá o Colombia podemos ser blancos de atentados”, expresó Ledezma.

El opositor venezolano expresó su preocupación por los miles de venezolanos en el exilio que podrían también ser amenazados.

“Recordemos que el presidente electo de Venezuela está acá con todo su equipo de trabajo (…). Acá hay diputados, periodistas artistas, en definitiva, miles de venezolanos por cuya integridad nosotros abogamos”, manifestó.

Ledezma aseveró que hay antecedentes que sustentan su temor de que las amenazas se materialicen contra él o otros venezolanos.

“Hay antecedentes. Diosdado Cabello y Maduro fueron los que ordenaron el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile. Ordenaron un atentado contra dos jóvenes en Colombia. Han venido cometiendo todo tipo de fechorías que nos obligan a estar alertas”, expresó.

El exalcalde manifestó que la persecución a los exiliados venezolanos es porque el régimen no quiere que “le sigamos diciendo al mundo que Maduro ejecuta un terrorismo de Estado”.

“Aprovecho para decirle a la Corte Penal Internacional que más espera para emitir más órdenes de captura (…) Están todas las pruebas que indican que Maduro es un aliado del narcotráfico y del terrorismo internacional”, consideró.

Ledezma también rechazó los intentos del régimen de despojarlo de su nacionalidad. “El pasaporte que me quitan am mi se lo entregan a agentes de Hezbolá”, resaltó.