NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Sucesos

Adolescente asfixió a su hermano y había tratado de hacer creer que murió tras un reto viral

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Abuso infantil / Foto referencia
La hipótesis planteaba que el niño habría intentado replicar un desafío conocido como "el juego del apagón".

Investigaciones policiales revelaron las causas de un terrible homicidio que conmocionó a la comunidad de Santa Bárbara del estado Zulia, donde fue localizado sin vida un niño de 9 años de edad en el interior de su vivienda.

o

En principio se creyó que el menor de edad había fallecido tras hacer un reto viral de TikTok, luego de que su madre hallara el cuerpo colgado a un mecate en su habitación. La hipótesis planteaba que el niño habría intentado replicar un desafío conocido como "el juego del apagón", sin embargo, las investigaciones revelaron que en realidad el pequeño habría sido asesinado por su hermano mayor.

Tras ser interrogado, el adolescente confesó que asfixió a su hermano, luego limpió la escena y simuló un suicidio.

Según el reporte policial, los hermanos jugaban bromas pesadas. Poco después, el juego se tornó mortal cuando el joven apretó el mecate con fuerza, lo que provocó la asfixia del más pequeño.

Temas relacionados:

Sucesos

Homicidio

Zulia

Adolescentes

TikTok

