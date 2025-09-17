Pedro Hernández, activista que había denunciado acoso, fue desaparecido por la PNB: más tarde se llevaron a su padre y a su esposa

Pedro Hernández es un activista de derechos civiles en Aroa, estado Yaracuy, fundador de la ONG Campo que 2020 denunció acoso judicial por su trabajo.

Este martes 16 varias organizaciones denunciaron su desaparición luego de ser abordado frente a su casa por supuestos afectivos de la Policía Nacional Bolivariana, encapuchados, en dos vehículos: una moto y una patrulla.

Este miércoles se conoció que mientras su esposa y su padre lo buscaban por todos los centros de detención del estado, también fueron desaparecidos.

"Urgente: Se informa que adicional a la detención del defensor de Derechos Humanos Pedro Hernández, se acaban de llevar detenido a su padre y esposa, Pedro Hernández Serrano y Natalia Alvarez", alertaron las organizaciones de derechos humanos.

Testigos lograron captar el momento en que fue interceptado por sujetos encapuchados y armados, aparentemente de la PNB.

La ONG Caleidoscopio Humano recordó que Hernández había denunciado acoso judicial y que en los últimos años se mantuvo alejado de la política activa para dedicarse a su familia.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su detención ni su traslado a un centro de reclusión.