NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Pedro Hernández, activista que había denunciado acoso, fue desaparecido por la PNB: más tarde se llevaron a su padre y a su esposa

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Pedro Hernández
Pedro Hernández
El patrón de desaparición forzada ha sido denunciado ampliamente ante organismos internacionales, incluso por el presidente electo Edmundo González.

Pedro Hernández es un activista de derechos civiles en Aroa, estado Yaracuy, fundador de la ONG Campo que 2020 denunció acoso judicial por su trabajo.

o

Este martes 16 varias organizaciones denunciaron su desaparición luego de ser abordado frente a su casa por supuestos afectivos de la Policía Nacional Bolivariana, encapuchados, en dos vehículos: una moto y una patrulla.

Este miércoles se conoció que mientras su esposa y su padre lo buscaban por todos los centros de detención del estado, también fueron desaparecidos.

"Urgente: Se informa que adicional a la detención del defensor de Derechos Humanos Pedro Hernández, se acaban de llevar detenido a su padre y esposa, Pedro Hernández Serrano y Natalia Alvarez", alertaron las organizaciones de derechos humanos.

Testigos lograron captar el momento en que fue interceptado por sujetos encapuchados y armados, aparentemente de la PNB.

o

La ONG Caleidoscopio Humano recordó que Hernández había denunciado acoso judicial y que en los últimos años se mantuvo alejado de la política activa para dedicarse a su familia.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su detención ni su traslado a un centro de reclusión.

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

DDHH VENEZUELA

Desapariciones forzadas

PNB

ONG

Activistas

DGCIM

Violación de Derechos Humanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Guardia Nacional en Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Chicago y Nueva York en la mira de la ofensiva contra el crimen de Trump y la Guardia Nacional

Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Beéle | Foto: EFE
Beéle

El cantante Beéle fue reconocido como “víctima de violencia intrafamiliar”: la justicia responsabilizó a su exesposa

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ibai Llanos, creador de contenido español / Arepa de Colombia y arepa de Venezuela / Banderas de Colombia y Venezuela: Fotos: X
Redes sociales

Mundial de Desayunos de Ibai Llanos determina por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana

Sorteo de las Eliminatorias europeas del Mundial 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Aficionados reportan problemas en el sorteo de preventa de las entradas de la FIFA para el Mundial de 2026 y se conocieron precios para ir a la final

James Rodríguez superó registro de Lionel Messi en las eliminatorias - Foto: AFP
Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez superó registro de Lionel Messi en las eliminatorias al Mundial de 2026

Guardia Nacional en Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Chicago y Nueva York en la mira de la ofensiva contra el crimen de Trump y la Guardia Nacional

Evento de empleo de ICE en Texas | Foto: AFP
ICE

Autoridad de migración de EE. UU. organizó feria de empleo en Texas para contratar a mil ciudadanos para que apoyen en la misión de “seguridad pública”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda