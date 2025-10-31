Pedro Sánchez evitó de calificar a Maduro como dictador, evadió preguntas sobre nexos con el régimen y negó haber hablado con Delcy Rodríguez

El presidente de España, Pedro Sánchez, evitó de calificar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, como dictador y evadió preguntas sobre nexos de su Gobierno con ese país sudamericano.

Las declaraciones de Sánchez se dieron en medio de un interrogatorio que se le hizo al respecto durante la citación a declarar en la comisión del Senado de España por los casos de presunta corrupción que le involucran.

Con actitud evasiva, Sánchez fue incapaz de calificar a Venezuela como una "dictadura" y en tono dubitativo dijo no que recuerda haber hablado con la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez.

Sánchez, además, dejó saber que, según él, no ha conversado con Maduro "en la vida" y evitó responder directamente acerca de si Rodríguez descargó maletas en Barajas, cuando llegó al aeropuerto madrileño en 2020 a pesar de las sanciones de la Unión Europea.

El pronunciamiento de Sánchez sobre el régimen se da dos semanas después de que él mismo se abstuviera de felicitar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, por su premio Nobel de la Paz que le fue anunciado a los 10 días de octubre.

En entrevista con la cadena SER de España, Sánchez eludió pronunciarse sobre el galardón concedido a la líder política, mientras mantenía una posición que ya ha generado críticas en diversos sectores internacionales.

"Bueno, vaya por delante que yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro", expresó Sánchez al ser cuestionado acerca de por qué no se había referido al reconocimiento a Machado.

El gobernante español, sin embargo, resaltó en ese momento que su Gobierno ha sido "bastante contundente" en su rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela las últimas elecciones.

Al ser interrogado por la periodista sobre si le parecía justo que el premio Nobel de la Paz haya sido entregado a la reconocida opositora venezolana, Sánchez respondió que "no entra a valorarlo", especificando que sí respeta "y mucho" el trabajo de Machado.

Entretanto, los sectores de oposición en España le reclaman al gobernante reconocer al Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura es una organización terrorista encabezada por Maduro, como tal, al tiempo que cuestionan sus presuntos vínculos con el régimen, tal como los que mantuvo abiertamente el expresidente del mismo país, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según la prensa europea, es asesor "informal" de Sánchez.