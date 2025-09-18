Senado de España avanza en propuesta para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista en la Unión Europea

El Senado de España, cámara alta del poder legislativo en ese país, aprobó este jueves una moción en una de sus comisiones para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista en la Unión Europea, en sintonía como lo han hecho en las últimas semanas Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Paraguay.

La Comisión de Asuntos Iberoamericanos discutió y aprobó este jueves la moción para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista impulsada por el senador Fernando Carbonell Tatay del partido Vox.

En la solicitud se insta al gobierno de España, en cabeza del presidente Pedro Sánchez, para que se hagan “cuantas acciones sean necesarias para que el Cártel de los Soles sea incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea”.

Además, solicita “establecer cuantas sanciones sean necesarias, tanto a particulares como entidades, para evitar que el Cártel de los Soles continúe operando” e “impulsar la investigación de las operaciones de esta organización en España junto a sus cómplices y cooperadores para facilitar la acción de la Justicia”.

La moción fue aprobada con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular con 18 votos a favor y diez votos en contra.

“El Cártel de los Soles es una organización criminal transnacional de origen venezolano, con presencia en varios Estados miembros, vinculada directamente a actividades de narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y otras formas graves de violencia organizada”, dice la moción aprobada.

“Estos actos encajan en la definición de actos terroristas y de grupo terrorista recogida en el artículo 1 de la Posición Común del Consejo de 27 de diciembre de 2001 sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, la cual prevé, por vía de anexo, una lista de personas, grupos y entidades a los que se refiere el referido artículo, así como su revisión periódica”, agrega.

A su vez, la moción aprobada incluye la solicitud de impulsar una revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la Unión Europea “debido a la proximidad y respaldo que la dictadura cubana proporciona al régimen de Nicolás Maduro de Venezuela”.