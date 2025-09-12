Pese a las imágenes y testimonios: Gobierno ubica en 48 los heridos en la explosión en Zulia y dice que todos, menos dos, están de alta

Pese a la fuerte explosión que desató este jueves un terrible incendio en una fábrica de fuegos artificiales en la Zona Industrial Sur de Maracaibo, dejando caos, destrozos, heridos y daños en casi 500 viviendas aledañas, este viernes las autoridades emitieron un comunicado en el que aseguraron que en total 48 personas fueron trasladadas a centros médicos cercanos, de las cuales 46 ya están de alta.

Incendio en fábrica de fuegos artificiales / AFP

"Pasadas las 11:00 de la noche, el gobernador del Zulia, Luis Caldera, se reunió en la sede del Cuerpo de Bomberos de San Francisco junto al comandante de la Zodi Zulia, GD Javier Magallanes y el alcalde de esa localidad, Héctor Soto, con personal que se encontraba en el lugar atendiendo a personas que sufrieron del estallido de esta fábrica, en la que fueron afectadas 48 personas, de las cuales 46 ya se encuentran de alta hospitalaria con tratamiento; y 482 viviendas", resa el comunicado en el que además se informa la instalación de un equipo de atención a los afectados.

Las llamas dejaron un trágico panorama con casas reducidas a cenizas, vehículos completamente calcinados, escombros y personas con grandes quemaduras en la piel.

La onda expansiva fue tan grande que podía verse desde lejos, se sintió en el Aeropuerto de La Chinita, y fue evacuado de manera preventiva. Además, según los vecinos las detonaciones duraron hasta mucho después del primer estruendo. Los heridos, entre los que se encuentran bomberos, fueron llevados al Hospital Noriega Trigo, el Ambulatorio Silencio y el Hospital General del Sur.

Incendio en fábrica de fuegos artificiales / Foto: AFP

Las autoridades aseguran que ya se inició una investigación por parte del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio Público y organismos de inteligencia para determinar las causas del incidente.

Por su parte, la Alcaldía de San Francisco reiteró que en el suceso no se registraron fallecidos.

En 2006 ocurrió una explosión similar en el mercado popular conocido como Las Playitas, que dejó ocho muertos y 25 heridos.