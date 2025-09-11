"Fue como un terremoto": Casas y vehículos reducidos a cenizas alrededor de la fábrica que explotó en Zulia dejando unos 50 heridos

A medida que pasan las horas pasan, surgen detalles del estruendo que estremeció a San Francisco y Maracaibo pasadas las nueve de la mañana, y que encendió todas las alertas de la comunidad.

Se trató de una explosión en la empresa Gallo Verde, dedicada a la producción y comercialización de fuegos artificiales, ubicada en el municipio San Francisco.

VEA TAMBIÉN Las impresionantes imágenes de una explosión en empresa en Maracaibo, estado Zulia o

"Gallo Verde se ha destacado por ofrecer productos de alta calidad y seguridad", dice en su perfil en redes sociales, aunque la página web no funciona.

Una fuente dijo a NTN24 que el dueño es un general que se negó a aparecer en la escena, y mucho menos a hablar con la prensa que estuvo en los alrededores recogiendo testimonios.

Explosión en Zulia - Foto Nerio Palmar

La onda expansiva alcanzó varias casas del sector Lucha y Batalla.

Los habitantes salieron corriendo luego de la explosión, pero entre los trabajadores de la empresa y los vecinos hay 50 heridos, según cifras del Ministerio de Interior y Justicia.

La explosión se sintió en el aeropuerto La Chinita, donde las autoridades realizaron una evacuación preventiva.

Los heridos, entre los que se encuentran bomberos, fueron llevados al Hospital Noriega Trigo, el Ambulatorio Silencio y el Hospital General del Sur.

Explosión en Zulia - Foto: MIJ

"Ya controlada la emergencia, se dará inicio al proceso de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes", dijo el MIJ, cuyo jefe es Diosdado Cabello.

Se desconoce si el ministro visitará el lugar, ya que se encuentra atendiendo el despliegue ordenado por Maduro frente a la "guerra" con Estados Unidos.

La Alcaldía de San Francisco negó que se hayan registrado fallecidos. "Hacemos un llamado a la población a mantener la calma, utilizar las redes sociales de manera responsable para informarse a través de fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada".

En el lugar quedaron casas reducidas a cenizas, así como vehículos completamente calcinados y escombros.