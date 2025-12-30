NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Petro asegura que ataque de EE. UU. en Venezuela fue contra una fábrica en la que "mezclan la pasta de coca para hacerla cocaína" y la relaciona con el ELN

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
El mandatario colombiano compartió un extenso mensaje en su cuenta de X en la que mencionó, además, su relación con el régimen de Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al ataque que ejecutó Estados Unidos en Venezuela y aseguró que en el lugar funcionaba una fábrica del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que "mezclan la pasta de coca para hacerla cocaína".

Petro indicó que “muchas lanchas atacadas con misiles” en el marco del despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe “no llevaban cocaína sino cannabis”.

“Problema paradójico: en EE. UU., en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo. Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”, comentó.

Por otro lado, dijo que “es apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia la que pasa allá”.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechar la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, añadió el mandatario colombiano mediante su cuenta de X.

En cuanto a su relación con el régimen de Venezuela, Petro dijo: “A Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí, pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EEUU y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad”.

Y agregó: “Yo no sé si Maduro ha sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela, en nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él. Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas”.

Finalmente, concluyó diciendo que su “última conversación telefónica con Maduro fue sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera”.

