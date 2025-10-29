NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Nuevo ranking de mandatarios de Latinoamérica: Petro, Arce y Maduro entre los peores; Lula y Milei punteando

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Lula da Silva, Javier Milei, Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
En el listado, que se evalúa la percepción positiva, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, se ubica en el primer lugar con un percepción positiva de 48.8%.

La firma CB Consultora Opinión Pública con sede en Buenos Aires, Argentina, reveló el ranking de popularidad de presidentes de Latinoamérica correspondiente al mes de octubre.

En el listado, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, se ubica en el primer lugar con un percepción positiva de 48.8% frente a un 49.3% de percepción negativa.

Asimismo, señala que en lo que va del 2025 el porcentaje para el mandatario brasileño se ubica en 47.5%.

En segundo lugar se ubica el mandatario argentino Javier Milei, con un balance positivo de 45.9% frente a 50.9% en negativo.

En el tercer peldaño aparece Yamandú Orsi, quien apenas completa unos meses como presidente de Uruguay, con 45.5% de apoyo y 50.9% en negativo.

Posteriormente, en el 4, se ubica el izquierdista Gabriel Boric, presidente de Chile, con 43.5% de percepción positiva y 53.1% negativa.

El top 5 de los ‘mejores presidentes’ lo completa Daniel Noboa, de Ecuador, con balance en verde de 42.9% y 55.2% en rojo.

Entre los puestos 6 y el 10 de ranking de presidentes de Latinoamérica, CB Consultora califica a los mandatarios como “peores”, allí aparecen dos mandatarios conservadores y tres de izquierda.

Santiago Peña, mandatario paraguayo, aparece en el sexto escalón del listado por debajo del 40% de popularidad, sin embargo, resalta que subió en la lista con respecto al anterior ranking.

A Peña lo sigue Gustavo Petro, presidente de Colombia, con apenas 38.1% de votos positivos y casi 60% en negativo, siendo uno de los 3 con peor percepción, sin embargo, más del 16% de los partícipes de la encuesta se decantaron por “no sabe, no responde”.

En el puesto 8 aparece uno de los mandatarios con menos tiempo en el cargo. José Jerí, de Perú, no ha logrado levantar su popularidad y no alcanzó al 30% positivo, sin embargo, su percepción negativa es menor a la de Petro, con 54.2%.

La lista la completan los dos presidentes de la región con peor percepción.

En el noveno lugar, Luis Arce, presidente saliente de Bolivia, termina su mandato con un preocupante 19.3% y más de 78% de impopularidad, llegando así a 18% de imagen positiva en el año.

Finalmente, en el último lugar aparece Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano cuya imagen parece haber sido golpeada por la presión de Estados Unidos y los señalamientos en su contra por parte del Gobierno Trump.

Con poco más del 19% de imagen positiva y más de 75% en negativo, Maduro es clasificado como el “peor presidente” de la región en octubre.

Foto: CB Consultora Opinión Pública
