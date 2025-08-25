Petro le respondió a congresista estadounidense que lo criticó por afirmar que "no existe" el Cartel de los Soles: "No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió este lunes en horas de la noche al congresista estadounidense Carlos A. Giménez quien más temprano indicó que el mandatario firmó “su propia sentencia” por decir que "no existe" el Cartel de los Soles.

“Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento”, indicó Petro en una publicación en su cuenta en X.

Giménez, cabe recordar, indicó que la negación de Petro sobre la existencia del Cartel de los Soles era grave.

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, afirmó Carlos A. Giménez en X.

El congresista también aseveró que manifestar que no existe el Cartel de los Soles “es igual que decir que el planeta tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela”. “Me parece que está fumando demasiado”, mencionó.

“Si Petro coopera con Diosdado y el Cártel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana”, consideró el congresista en otra publicación en la que compartió un video del número dos del régimen de Maduro exponiendo una colaboración política con el Gobierno colombiano.

El presidente Petro, cabe recordar, justificó su comentario sobre el Cartel de los Soles en que, según él, en realidad “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen".

En el mismo post, Petro señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela "lo controla la Junta del Narcotráfico", cuyos capos viven en Europa y Oriente medio, según dijo. "Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter", agregó.

El problema político de Venezuela, de acuerdo con Petro, se resuelve "entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz".

Este pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se da en medio del despliegue militar de fuerzas aéreas y navales estadounidenses que el Gobierno Trump ordenó dos semanas atrás en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

Dentro de esos carteles, cabe resaltar, está el Cartel de los Soles, supuestamente encabezado por Nicolás Maduro, por el que la Casa Blanca aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que contribuya con su captura.