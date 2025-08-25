"Petro está comprando la narrativa de Maduro": periodista Ignacio Montes De Oca sobre pronunciamiento del presidente colombiano quien afirmó que el Cartel de los Soles "no existe"

Ignacio Montes De Oca, periodista especializado en relaciones internacionales, sostuvo una entrevista en el programa La Tarde de NTN24, en la que analizó el tablero político en Venezuela frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Para Montes De Oca, "no hay invasión por ahora (en Venezuela)”. “Con 4.000 marines no se puede invadir un país, lo que se está haciendo en este sentido es posicionar una fuerza que controla toda la región y además supone una advertencia”, explicó.

En cuanto a la estrategia del Gobierno Trump para frenar el narcotráfico desde Venezuela hacia la unión americana, el entrevistado hizo énfasis.

“Es una jugada inteligente, de ir por algo que es uno de los insumos principales para la política del régimen de Caracas, que es el dinero ilegal obtenido a través de la droga colombiana", mencionó el invitado.

Por otra parte, se refirió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien este lunes expresó en sus redes sociales que el “Cartel de los Soles no existe".

“Me hace recordar cuando Rusia dijo que no había invadido a Ucrania, sabemos que el Cartel de los Soles existe. Petro está comprando la narrativa de Maduro. Queda en una posición muy complicada, se está alejando de su propio Ejército, además está emparentándose con un régimen que alimenta al ELN y las FARC, grupos que atentan contra el propio pueblo colombiano”, comentó Montes De Oca.

Indicó que “Petro pareciera estar empecinado en una táctica de kamikaze a favor de Maduro que no lo está dejando muy bien parado y que seguramente tendrá consecuencias en las próximas elecciones (de Colombia)”.

Hace varias semanas Estados Unidos designó al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Tras la designación, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura de Maduro.

Posteriormente, la Casa Blanca anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.