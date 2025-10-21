NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

octubre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El universo virtual ha sido además prohibido en varios países debido a una serie de preocupaciones sobre seguridad infantil, moralidad y control estatal.

Roblox, la reconocida plataforma de origen estadounidense de videojuegos en línea que permite a los usuarios programar y jugar videojuegos creados por ellos mismos o por otros usuarios, enfrenta una investigación penal en Florida.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, acusa a la compañía de ser un "criadero de depredadores" que pone en riesgo a millones de niños y anunció el inicio del proceso penal contra la empresa.

o

La célebre plataforma, cabe precisar, ya enfrenta demandas similares en otros estados y ha llegado a ser prohibido en varios países debido al presunto uso por parte de agresores que la utilizarían para contactar a los menores.

Uthmeier confirmó que su oficina emitió citaciones judiciales para recopilar información y pruebas sobre posibles abusos a niños en la plataforma.

Es importante señalar que no se trata aún de un juicio, sino de un paso formal para reunir pruebas que permitan evaluar posibles cargos. Y es que Roblox enfrenta múltiples litigios en Estados Unidos relacionados con seguridad infantil, privacidad y explotación.

o

Con más de cien millones de usuarios diarios en todo el mundo, Roblox sigue siendo una de las plataformas favoritas de los niños: se estima que más del 60% de sus jugadores tienen menos de 13 años.

Pero investigaciones y documentos judiciales describen la plataforma como "un infierno pedófilo con calificación X que expone a los niños al acoso, la pornografía, el contenido violento y el discurso extremadamente abusivo", según un informe de la firma estadounidense Hindenburg Research.

En California, una madre de Michigan acusa a la compañía de permitir la explotación de su hija de 10 años. Es una de las más de 20 demandas manejadas por el bufete Dolman Law Group, que representa a más de 700 familias con denuncias similares.

"Representamos a más de diez niños que fueron secuestrados físicamente y violados por depredadores que los encontraron en la plataforma Roblox", contó para NTN24 el abogado Stanley Gipe, miembro de dicho bufete.

Gipe denunció que la empresa reconoció "que los niños estaban siendo secuestrados y abusados físicamente. Aun así, seguían presentando ante el público que se trataba de un lugar seguro para los niños".

La Asociación de Pediatría de Estados Unidos advierte que, al permitir a los usuarios crear sus propios juegos, Roblox puede exponer a los menores a contenidos "inapropiados o tóxicos".

"Cuando se le da a la gente la libertad de crear cualquier juego que deseen, algunas personas pueden usar ese poder para crear juegos inapropiados o tóxicos", dice el portal de la entidad.

Roblox, por su parte, se defiende de las acusaciones amparándose en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas de ser responsables por el contenido generado por los usuarios.

El universo virtual tiene hoy un valor de mercado estimado en más de 90 mil millones de dólares. Los expertos, entretanto, recomiendan priorizar plataformas certificadas para niños y, sobre todo, la supervisión parental constante.

"Como abogado, dejé que mi hijo jugara Roblox. Pensaba que eran Legos digitales, ¿no? Hoy en día, no lo haría. Y mi hijo tiene 16 años", agregó Gipe.

o

Si bien, en Europa no se ha impuesto una prohibición total, la plataforma opera bajo estrictas restricciones y supervisión regulatoria para garantizar la protección de menores y la transparencia.

En otros países, principalmente en Medio Oriente, Turquía y algunos territorios asiáticos, Roblox está rotundamente prohibido debido a una serie de preocupaciones sobre seguridad infantil, moralidad y control estatal.

