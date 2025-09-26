Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva York fue removido de su cargo y está siendo investigado tras agredir a una migrante ecuatoriana.

VEA TAMBIÉN "Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza para recuperar los rehenes": Trump anuncia que estaría cerca de cerrarse una negociación que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamás o

El incidente ocurrió la tarde del jueves 25 de septiembre, cuando la familia asistía a una cita con una jueza de inmigración. Durante la diligencia, el padre fue detenido, lo que provocó el reclamo de su pareja.

Según videos difundidos en redes sociales, el agente respondió empujando a la mujer contra la pared y arrojándola al suelo, todo frente a sus hijos menores, quienes lloraban y gritaban mientras también eran retenidos a la fuerza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador expresó su “rechazo enfático ante el acto de violencia física, perpetrado por un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos”.

En una actualización, la Cancillería informó que el ICE comunicó oficialmente que el agente “ha sido removido de sus funciones y se ha abierto una investigación sobre su accionar”.

Asimismo, Ecuador también reiteró que continuará acompañando a la víctima, identificada como señora Moreta, a sus hijos menores de edad y a su esposo, quien permanece detenido en un centro migratorio.

VEA TAMBIÉN En qué consisten las ráfagas armamentísticas que aterrorizaron a comunidades del Zulia este jueves o

Este caso ha tenido repercusiones en el entorno familiar de Comey. Su hija, Maureen Comey, fue despedida como fiscal federal en Manhattan en julio de 2025 y ha presentado una demanda alegando motivación política. Asimismo, su yerno, Troy Edwards, renunció a su cargo como fiscal federal minutos después de que James Comey fuera acusado formalmente.

La imputación de Comey y las declaraciones de Trump han generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso del sistema de justicia con fines políticos. Mientras el caso avanza, la atención se centra en cómo afectará esto al panorama político estadounidense y a la percepción pública de las instituciones de justicia.