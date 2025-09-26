NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Migrantes

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El gobierno de Ecuador rechazó el violento acto ocurrido en un tribunal de Nueva York, donde un agente del ICE empujó y tiró al suelo a una migrante frente a sus hijos menores, mientras su pareja era detenida.

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva York fue removido de su cargo y está siendo investigado tras agredir a una migrante ecuatoriana.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 25 de septiembre, cuando la familia asistía a una cita con una jueza de inmigración. Durante la diligencia, el padre fue detenido, lo que provocó el reclamo de su pareja.

Según videos difundidos en redes sociales, el agente respondió empujando a la mujer contra la pared y arrojándola al suelo, todo frente a sus hijos menores, quienes lloraban y gritaban mientras también eran retenidos a la fuerza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador expresó su “rechazo enfático ante el acto de violencia física, perpetrado por un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos”.

En una actualización, la Cancillería informó que el ICE comunicó oficialmente que el agente “ha sido removido de sus funciones y se ha abierto una investigación sobre su accionar”.

Asimismo, Ecuador también reiteró que continuará acompañando a la víctima, identificada como señora Moreta, a sus hijos menores de edad y a su esposo, quien permanece detenido en un centro migratorio.

