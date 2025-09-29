NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El incidente en una corte de inmigración de Nueva York ha generado críticas sobre los métodos de ICE, mientras la administración Trump defiende su enfoque de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal.

El reciente caso de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que empujó violentamente a una mujer ecuatoriana en un tribunal de inmigración en Nueva York ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump.

El incidente, que fue captado en video, ocurrió cuando el esposo de la mujer estaba siendo detenido tras una audiencia de asilo, todo frente a sus hijos. Las imágenes se volvieron virales y generaron fuertes críticas por el uso excesivo de la fuerza.

En respuesta, el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras de EE.UU. informó que se ha removido de sus funciones al agente involucrado y se ha abierto una investigación sobre su accionar. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional calificó la conducta del agente como "inaceptable".

Sin embargo, el gobierno de Trump mantiene su postura de mano dura contra la inmigración ilegal. En un reciente discurso ante la ONU, el presidente afirmó que "la migración ilegal es injusta, peligrosa e insostenible" y reiteró que su país "defenderá sus fronteras devolviendo a quienes intenten vulnerarla".

Para Andrea Rodríguez, abogada experta en temas migratorios, estos incidentes reflejan "el impacto de políticas migratorias endurecidas que, en el afán de buscar la seguridad nacional, generan miedo e incertidumbre". Señala que se está "obviando cuestiones básicas que antes se salvaguardaban" en los procesos de asilo.

o

Por su parte, Marcela Díaz, ex vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, considera que se trata de "un caso aislado" y que en general los agentes de ICE "están haciendo su trabajo con estándares muy altos". Argumenta que el verdadero problema es el abuso del sistema de asilo y los intereses económicos detrás de la inmigración ilegal.

Desde una perspectiva académica, el profesor José Molinelli apunta que existe una "tensión entre seguridad y derechos" en la política migratoria estadounidense. Señala que el gobierno utiliza el tema migratorio para justificar una mayor intervención en otros países, similar a lo ocurrido con la guerra contra las drogas.

El debate sobre cómo conciliar el control fronterizo con el respeto a los derechos humanos sigue abierto. Mientras el gobierno defiende su enfoque de "tolerancia cero", sus críticos advierten sobre los riesgos de criminalizar la migración y generar más violencia. El desafío parece ser encontrar un equilibrio que garantice tanto la seguridad como la dignidad de las personas.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Migrantes

ICE

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Guerra Israel-Hamás

Primer ministro israelí anuncia una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Guerra Israel-Hamás

Primer ministro israelí anuncia una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

El doloroso mensaje de Lewis Hamilton sobre el estado de salud de su perro Roscoe: “No sabemos si va a despertar de esto”

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Juan Carlos Osorio, candidato a la dirección técnica de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Técnico colombiano con experiencia mundialista sería uno de los principales candidatos para dirigir a La Vinotinto

Conrado Osorio, actor colombiano
Actor

Actor de 'La ley del corazón' revela complicaciones en su lucha contra el cáncer: "Han sido semanas difíciles"

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto: AFP
Mundial 2026

La drástica decisión que Trump estaría considerando para algunas sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

Independiente del Valle eliminó al Once Caldas de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras perder por penaltis ante Independiente del Valle

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda