NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Robots

Policía detiene taxi por infracción, pero no puede multarlo porque se trataba de un robot

octubre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Robotaxi Waymo - Foto AFP
La policía describió la situación como "una primera vez" para las fuerzas del orden e informó que se comunicaron con la empresa responsable para hablar del problema.

Un policía estadounidense pensó que había atrapado a un infractor cuando vio a un taxi dar una vuelta en U ilegal, pero al pararlo descubrió que no había nadie en el puesto del conductor.

Todo ocurrió cuando oficiales en San Bruno, California, pararon un automóvil del servicio Waymo, que funciona sin conductores, y, a pesar de la flagrante infracción, no tuvieron más remedio que dejarlo ir sin una penalidad.

"Como no había un conductor humano, no se pudo emitir una multa", dijo la policía de la ciudad en el sur de San Francisco en sus redes sociales y agregó que "nuestras libretas de multas no tienen una casilla para 'robot'".

La policía describió la situación como "una primera vez" para las fuerzas del orden e informó que se comunicaron con Waymo para hablar del problema. "Los oficiales contactaron a la compañía para dejarles saber sobre la falla".

Waymo contó a la prensa que su sistema de conducción autónomo fue diseñado para obedecer las reglas de tránsito, por lo que se trató de algo que no debió ocurrir con el vehículo.

"Investigamos esta situación y estamos comprometidos a mejorar la seguridad vial a través de nuestro aprendizaje en curso y de la experiencia", aseguró la compañía.

Waymo, anteriormente conocida como Proyecto de vehículo autónomo de Google, opera flotas de taxis autónomos en varias ciudades estadounidenses, tales como San Francisco y Los Ángeles.

Los vehículos, Jaguares blancos equipados con sensores, navegan por las calles gracias a un sistema de computación y mapeo.

A pesar del susto inicial que producía para algunos usuarios el hecho de ver la silla del conductor vacía y a su volante girar solo, estos vehículos se han vuelto un medio de transporte popular.

La empresa anunció a finales de agosto que estaba iniciando pruebas para operar en Nueva York con la presencia obligatoria de un especialista "permanente" al volante, tras obtener el visto bueno del ayuntamiento.

Dicha prueba se realiza con un "número limitado" de vehículos —hasta un máximo de ocho— que circulan por las calles de algunos barrios de Manhattan y Brooklyn, según precisó el ayuntamiento en un comunicado.

El examen se lleva a cabo en el marco de "la normativa más estricta del país en materia de seguridad de los vehículos autónomos", por lo que la novedad en California puede llegar a volver más estrictos los filtros para que lleguen a operar.

Creada en 2009, la startup cuenta con una flota de 1500 vehículos y realiza más de 250 000 viajes de pago a la semana en Estados Unidos. Tiene previsto lanzarse en Miami y Washington en 2026.

Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

