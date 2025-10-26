NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Chocó

“Por la educación se asciende a la libertad”: Nubia Carolina Córdoba, primera gobernadora electa del Chocó, habla sobre su compromiso con la región colombiana

octubre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
El departamento del Chocó aún enfrenta varios retos en materia de acceso a derechos básicos.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba, primera mujer electa para dirigir el departamento del Chocó en Colombia, compartió su visión sobre esta región y el papel de las mujeres en la política.

Es importante mencionar que el Chocó es una región rica en biodiversidad y cultura, pero aún enfrenta desafíos significativos que requieren atención y acción decidida.

A través del programa Mujeres de Ataque, la mandataria resaltó la resiliencia de los chocoanos, describiéndolos como un pueblo "profundamente étnico, cultural y arraigado".

Además, señaló que han tenido que luchar constantemente para acceder a derechos básicos que en otras regiones colombianas se dan por sentados.

"Por la educación se asciende a la libertad, pero si nos mantenemos en la ignorancia, descendemos de regreso a la esclavitud o a la servidumbre", comentó Córdoba, destacando la importancia de la formación para el progreso de su departamento.

Sobre su elección como primera gobernadora, Córdoba expresó su gratitud hacia las mujeres chocoanas por romper paradigmas y apoyar su candidatura. Hizo un llamado a las mujeres colombianas a seguir luchando por la equidad y la participación política.

"Estamos todas en esta lucha, siendo esas arrieras que es a la hora del cambio y la transformación", afirmó la gobernadora, instando a las mujeres a apoyarse mutuamente y seguir construyendo un mejor país.

Córdoba también se dirigió a los jóvenes, felicitándolos por su alta participación en las recientes elecciones del Consejo de Juventud. Además, los invitó a intervenir activamente en los asuntos públicos, no solo a través de la política electoral sino desde diversos ámbitos.

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

