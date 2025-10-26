“Por la educación se asciende a la libertad”: Nubia Carolina Córdoba, primera gobernadora electa del Chocó, habla sobre su compromiso con la región colombiana

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba, primera mujer electa para dirigir el departamento del Chocó en Colombia, compartió su visión sobre esta región y el papel de las mujeres en la política.

Es importante mencionar que el Chocó es una región rica en biodiversidad y cultura, pero aún enfrenta desafíos significativos que requieren atención y acción decidida.

A través del programa Mujeres de Ataque, la mandataria resaltó la resiliencia de los chocoanos, describiéndolos como un pueblo "profundamente étnico, cultural y arraigado".

Además, señaló que han tenido que luchar constantemente para acceder a derechos básicos que en otras regiones colombianas se dan por sentados.

"Por la educación se asciende a la libertad, pero si nos mantenemos en la ignorancia, descendemos de regreso a la esclavitud o a la servidumbre", comentó Córdoba, destacando la importancia de la formación para el progreso de su departamento.

Sobre su elección como primera gobernadora, Córdoba expresó su gratitud hacia las mujeres chocoanas por romper paradigmas y apoyar su candidatura. Hizo un llamado a las mujeres colombianas a seguir luchando por la equidad y la participación política.

Córdoba también se dirigió a los jóvenes, felicitándolos por su alta participación en las recientes elecciones del Consejo de Juventud. Además, los invitó a intervenir activamente en los asuntos públicos, no solo a través de la política electoral sino desde diversos ámbitos.