“Si Petro se quiere quemar que lo haga, pero que no juegue con el futuro de Colombia”: Precandidato presidencial sobre crisis en las relaciones con EE. UU.

Daniel Palacios, precandidato presidencial, exministro del Interior de Colombia y expresidente del concejo de Bogotá, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre la profunda crisis que atraviesan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el gobierno Trump incluyera a Gustavo Petro en la lista Clintón.

“Estamos ante un presidente que ha decidido cazar una pelea con un país que no estaba peleando con Colombia, ni Estados Unidos ni Donald Trump son los enemigos de Colombia, de hecho, son nuestro aliado más importante y el más ayuda a Colombia y de un momento a otro, el señor Petro ha cumplido su misión de agarrarse con el gobierno estadounidense, buscar protagonismo y jugar la líder mundial”, comentó Palacios.

“Ya es hora de aterrizar y entender que acá se está jugando con candela, si Petro se quiere quemar problema de él pero que no lo haga jugando con el futuro y la economía de millones de colombianos”, complementó

Desde el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia reconoció las dificultades de interlocución que tiene su gobierno con Washington y le exigió a su embajador que busque canales directos de comunicación con la Casa Blanca. Al respecto, Palacios habló en la tarde de NTN24.

“No voy a defender al embajador porque creo que ha sido un incompetente y un incapaz, y menos al exabrupto canciller, que no tiene ninguna preparación para el cargo, no los voy a defender, pero la verdad es que es muy difícil para ellos con un presidente que todo el día está cazando una pelea con el país más poderoso del mundo”, aseveró el exministro y precandidato presidencial.