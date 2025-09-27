"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este sábado tras la medida de Estados Unidos de revocar su visa por incitar a "los soldados estadounidenses a desobedecer" en un acto público en Nueva York, según el Departamento de Estado.

"Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo", indicó a través de su cuenta de X.

“La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, agregó.

El mandatario colombiano calificó la decisión como una violación al derecho internacional. "Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas", aseguró.

Asimismo, sostuvo que la revocación de su visa es consecuencia de haber "pedido al ejército de EE. UU. y de Israel no apoyar un genocidio".

“Libérese usted Trump, de esa esclavitud que será por generaciones. Dije, y no es un crimen, que no se obedezcan las voces que ordenan a sus ejércitos disparar contra la humanidad”, dijo.

“Ahora van a convertir en crimen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no debe haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre”, puntualizó.

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que en un acto público en las calles de Nueva York instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dijo el Departamento de Estado en X.

El presidente colombiano crítico de la ofensiva del ejército israelí, instó este viernes, en horas de la tarde, en una manifestación propalestina en Nueva York, a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

Además, en medio de la marcha muy cerca de Times Square, Petro propuso una colación de ejércitos de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

“Por eso hice la siguiente propuesta. Para la Asamblea General de los Pueblos de las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que ordene la creación de un ejército de salvación mundial, cuya primera tarea sea liberar a Palestina”, indicó.

“Las naciones que voten, si se aprueba la resolución, y esto representaría un gran esfuerzo para dos tercios de las naciones del mundo, entonces tendrán la responsabilidad de crear con sus propios ejércitos esta gran unidad, la primera del mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional”, agregó.