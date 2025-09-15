Por publicaciones sobre muerte de Charlie Kirk, aerolíneas de Estados Unidos suspendieron a empleados

El asesinato del activista e influencer de derecha Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos en días recientes. El joven de 31 años, quien era un aliado del presidente Donald Trump, fue víctima de un atentado a tiros que acabó con su vida cuando participaba de un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El fatal tiroteo ha abierto el debate sobre la polarización que vive el país y se conoció que aerolíneas del país, como Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines, han tomado medidas contra sus empleados por publicaciones negativas en las redes sociales.

De acuerdo con un comunicado citado por la cadena CNN, el CEO de Delta, Ed Bastian, aseguró que algunos contenidos en las plataformas digitales fueron “mucho más allá de un debate sano y respetuoso”.

“Fuimos informados sobre empleados de Delta cuyo contenido en redes sociales, relacionado con el reciente asesinato del activista Charlie Kirk, fue mucho más allá de un debate sano y respetuoso”, dijo.

El ejecutivo estadounidense agregó: “Estas publicaciones en redes sociales están en claro contraste con nuestros valores y nuestra política de redes sociales, y estos empleados han sido suspendidos mientras se lleva a cabo una investigación”.

En esa misma línea, American Airlines aseguró que algunos de sus colaboradores que comparten contenidos en sus cuentas personales para “promover ese tipo de violencia en redes sociales fueron inmediatamente retirados de servicio”.

Según CNN, United Airlines también ha suspendido a empleados en los últimos días. Además, hizo llegar un memorando a los pilotos recordándoles la política de redes sociales de la compañía.

“Hemos sido claros con nuestros clientes y empleados en que hay tolerancia cero hacia la violencia motivada políticamente o a algún intento de justificarla”, manifestó en un comunicado.

Las recientes medidas hacen parte de una serie de reacciones del sector empresarial, luego de que el Gobierno del presidente Trump presionara para despedir a quienes “fueron sorprendidos celebrando el asesinato”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, tachó dicho comportamiento de “repugnante” y dijo que “deben ser despedidos”.

“Cualquier empresa responsable de la seguridad del público viajero no puede tolerar esa conducta”, agregó.