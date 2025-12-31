¿Por qué el 2026 sería clave para Venezuela? El análisis tras los mensajes de María Corina Machado y Edmundo González

En el programa La Tarde de NTN24, Aribel Contreras, analista internacional y coordinadora de la licenciatura de negocios globales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, explicó los mensajes de fin de año de los dirigentes políticos.

Unos de los grandes protagonistas fue el mensaje de la Nobel de Paz, María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas de Venezuela y el presidente electo Edmundo González. En sus mensajes de fin de año resaltaron que el 2026 será el año de la consolidación de la libertad venezolana.

“Vemos que el premio Nobel de la Paz llega en un momento muy importante para Venezuela, después de un año de unas elecciones turbulentas, donde Nicolás Maduro se postra en el Gobierno de manera ilegítima”, explicó.

“Llegamos también a una situación en la que la coyuntura para la región de América Latina y el Caribe ya no es la del año 2024 cuando él se postró, se están moviendo las fichas, se está moviendo el péndulo de los gobiernos, con un presidente Trump en los Estados Unidos junto con un secretario de estado Marco Rubio, que es anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-Nicaragua”, indicó contreras haciendo referencia a los régimenes de dichos países.

Además, la experta calificó a estos países como “dictaduras totalitaristas que estrangulan a la sociedad”. “Entonces Marco Rubio trae su misma agenda que corre en paralelo de la del presidente Trump, de derrocar de manera definitiva a Nicolás Maduro”, añadió.

“El año 2026 seremos testigos de ver este derrocamiento y la fórmula sin duda es apoyando a María Corina Machado (…) ella ha logrado tener un apoyo y un respaldo desde adentro de todas las capas de la sociedad de Venezuela, pero también por parte del exterior”, añade Contreras, reforzando la importancia de la opositora en Venezuela.

La analista concluyó con un mensaje contundente: “No olvidemos que no nada más es Nicolás Maduro, sino también habrá que visualizar que va a suceder con la cúpula militar que lo sostiene, los oligarcas, la gente cercana a su gabinete, por eso esto es a cocción lenta, por eso es que ha llevado tiempo y al final no va a suceder algo mañana, sino esto ha sido paso a paso”.