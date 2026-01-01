NTN24
México

Los aranceles impuestos por México a China entraron en vigencia: juguetes y zapatos, entre los productos gravados

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Los gravámenes aduaneros fueron aprobados por el Congreso en diciembre pasado.

Los aranceles impuestos por México a la importación de varios productos desde China y otros países con los que no tiene un tratado comercial entraron en vigor este jueves.

Los gravámenes aduaneros fueron aprobados por el Congreso en diciembre pasado, al final de un año 2025 marcado por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado a México con aranceles desde su regreso a la Casa Blanca.

Analistas han visto la medida impuesta por el gobierno mexicano como un alineamiento con Estados Unidos, su mayor socio comercial, rumbo a la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, que incluye a ambos países y a Canadá.

Los aranceles están dirigidos a diversos productos de los sectores del calzado, automotriz, textil y de los juguetes, entre otros, industrias con importante presencia de importaciones chinas.

En 2024 México importó por 2.163,1 millones de dólares en calzado, de los cuales el 41,5% tuvo como origen China. Los aranceles para este capítulo comercial quedaron fijados entre 25% y 35% según el tipo de mercancía.

En el caso de los juguetes, sector en el que las importaciones de México ascendieron a 3.281,1 millones de dólares en 2024, el impuesto vigente desde 2026 es de 30%.

El 61,5% de las importaciones en la industria del juguete provinieron de China en 2024, de acuerdo con el instituto de Estadística (Inegi).

La Secretaría de Economía aseguró que el objetivo principal de esta medida es "salvaguardar cerca de 350 mil empleos" y "contribuir a la reindustrialización" del país.

Tras la aprobación de los aranceles en el Congreso, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que Pekín espera que "México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo".

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, la Secretaría de Economía mexicana afirmó que la medida "no está dirigida a ningún país en particular".

