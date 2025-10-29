NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Lula da Silva | Foto: EFE
Las fuerzas de seguridad invadieron los complejos de las favelas de Alemao y Penha, en el norte de la ciudad de Río de Janeiro.

El presidente brasileño, Lula da Silva, pidió este miércoles que se combata el crimen organizado de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles.

El pedido del jefe de Estado se da tras el megaoperativo policial que se dio en las últimas horas en Río de Janeiro, siendo el más mortal de Brasil, dejando un saldo de al menos 119 fallecidos.

El mandatario brasileño explicó desde su cuenta de X que en horas de la mañana se reunió con los ministros de su gobierno para darle instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador.

Lula aseguró ante el megaoperativo que: “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”.

Y añadió que se necesita un trabajo coordinado que “ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”.

“Eso es precisamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero”, puntualizó.

El presidente brasileño concluyó su mensaje diciendo: “Con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, que presentamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales”.

Las palabras se dan luego un megaoperativo que se realizó el martes en Río de Janeiro con el objetivo de combatir la expansión en el territorio de la mayor organización criminal, el ‘Comando Vermelho’.

Este operativo militar en el que participaron más de 2.500 agentes de Policía deja un saldo de al menos 119 personas muertas, entre ellos agentes de la Policía.

Las fuerzas de seguridad invadieron los complejos de las favelas de Alemao y Penha, en el norte de la ciudad, consideradas bases centrales del Comando.

Las autoridades de Río informaron además 113 detenidos. En total, se confiscaron 91 fusiles.

También se incautó "una gran cantidad de droga", dijo el martes el gobernador Cláudio Castro. Sin embargo, hasta ahora no se detalla la cantidad ni el tipo de estupefaciente.

Luiz Inácio Lula Da Silva

Gobierno de Brasil

Brasil

Río de Janeiro

Violencia

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, en Champions League - Foto: EFE
Luis Díaz

"Éramos felices y no lo sabíamos": aficionados del Liverpool recuerdan a Luis Díaz tras dura derrota en Champions League ante Galatasaray

Encarcelado. (Imagen de referencia)
Feminicidio

Ya está en la cárcel en Yaracuy el hombre que quemó viva a su pareja cuando le planteó separarse

Luis Faría
Detenciones arbitrarias

Régimen detiene en Táchira a médico veterinario en nuevo recrudecimiento de persecución política en Venezuela

Restricción a redes sociales - Foto de referencia Canva
Redes sociales

País cuya economía depende de los recursos naturales restringió el acceso a redes sociales luego de un apagón nacional

Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

