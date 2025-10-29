Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

El presidente brasileño, Lula da Silva, pidió este miércoles que se combata el crimen organizado de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles.

El pedido del jefe de Estado se da tras el megaoperativo policial que se dio en las últimas horas en Río de Janeiro, siendo el más mortal de Brasil, dejando un saldo de al menos 119 fallecidos.

El mandatario brasileño explicó desde su cuenta de X que en horas de la mañana se reunió con los ministros de su gobierno para darle instrucciones al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador.

Lula aseguró ante el megaoperativo que: “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”.

Y añadió que se necesita un trabajo coordinado que “ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”.

“Eso es precisamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero”, puntualizó.

El presidente brasileño concluyó su mensaje diciendo: “Con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, que presentamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales”.

Las palabras se dan luego un megaoperativo que se realizó el martes en Río de Janeiro con el objetivo de combatir la expansión en el territorio de la mayor organización criminal, el ‘Comando Vermelho’.

Este operativo militar en el que participaron más de 2.500 agentes de Policía deja un saldo de al menos 119 personas muertas, entre ellos agentes de la Policía.

Las fuerzas de seguridad invadieron los complejos de las favelas de Alemao y Penha, en el norte de la ciudad, consideradas bases centrales del Comando.

Las autoridades de Río informaron además 113 detenidos. En total, se confiscaron 91 fusiles.

También se incautó "una gran cantidad de droga", dijo el martes el gobernador Cláudio Castro. Sin embargo, hasta ahora no se detalla la cantidad ni el tipo de estupefaciente.