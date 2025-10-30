NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Omar González, Antonio Ledezma y Carla Angola analizan el tema en La Noche de NTN24.

En los últimos días, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su par estadounidense, Donald Trump, "ayudar en la relación con Venezuela" para mantener a "América del Sur como zona de paz", en medio de un despliegue militar de Washington en el Caribe.

El Gobierno Trump, que lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, acusa a Nicolás Maduro de encabezar redes de tráfico de drogas.

"Yo le planteé (a Trump) el tema de Venezuela, dije que por lo que leo en la prensa la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela", declaró Lula.

No obstante, la iniciativa de Lula, lejos de ganar adeptos, se convirtió en foco de críticas por parte de sectores y líderes políticos que le cuestionan su blanda posición hacia el régimen y su historial de apoyos al régimen chavista.}

Omar González, líder político venezolano de oposición en el exilio, y Carla Angola, periodista perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, analizan el tema en La Noche de NTN24.

González, quien fue rescatado de la embajada de Argentina en Caracas con otros cuatro opositores tras 14 meses de asedio del régimen venezolano y bajo una dudosa protección del Gobierno de Brasil, señaló:

"Tenemos la posibilidad de calificar de irresponsable e incluso hasta chantajista este planteamiento de Lula da Silva, durante más de un años que estuvimos sometidos a los vejámenes más oprobiosos bajo la bandera de Brasil y los diplomáticos no fueron capaces de entrar a la embajada porque Maduro no se los permitía, Lula nunca abrió la boca", dijo.

Asimismo, el también coordinador de organización Nacional del partido Vente Venezuela, cuestionó la posición de Lula frente al fraude electoral de 28 de julio de 2024, y dijo que el mandatario brasileño tiene "una doble personalidad".

"La de dirigente político de un país inmenso e importante como lo es Brasil y la otra como coordinador del Foro de Sao Paulo, en lugar de defender la libertad, defiende tiranías", agregó.

Por su parte, Angola mencionó que "no ha habido por parte de Brasil la intención, en hechos, de realmente conducir cualquier tipo de conversación o mediación con el narcorégimen venezolano".

Por otro lado, la periodista aseveró que el error de Lula es "querer interpretarlo como un asunto político o de diplomacia".

"Aquí lo que se enfrenta es a una organización criminal de dimensiones mundiales", añadió.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, también habló en La Noche, señalando que "Lula está buscando lo que se le ha perdido desde que comenzó a pedirle a Maduro las actas, él y Petro llevan más de un año pidiéndole, cosa que no va a hacer el dictador".

Sobre esto, dijo que las actas son "pruebas fehacientes de que, muy a pesar de toda la escalada de adversidades que puso en el camino electoral la dictadura de Maduro, casi 8 millones de venezolanos establecieron un mandato para un cambio"

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

