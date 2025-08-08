NTN24
Cartel de Los Soles

Marco Rubio asegura que acciones de grupos terroristas como el Cartel de los Soles son asunto de seguridad nacional y podrían usar el poder militar estadounidense

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado del gobierno de Donald Trump aseveró que la designación del Cartel de los Soles como terroristas permite “atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes”.

Continúa la presión del parte de la administración estadounidense de Donald Trump contra el régimen de Maduro en Venezuela. Ahora, el secretario de Estado Marco Rubio habló de la posibilidad de usar su poder militar contra Nicolás Maduro tras la designación del Cartel de los Soles como “terroristas”.

Rubio explicó en el programa The World Over con Raymond Arroyo que no se podía seguir tratando a los integrantes de este cartel como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”. Además, mencionó que estos carteles se extienden desde el régimen madurista hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, dijo el funcionario en entrevista con Raymond Arroyo.

Además, el secretario de estado del gobierno Trump aseveró que aparte del poderío militar, Estados Unidos podría emplear otros métodos de ataque como las agencias de inteligencia y del Departamento de Defensa.

Por último, mencionó que el narcotráfico no es “el único tipo de terrorismo” que practican los carteles: “También se dedican a la trata de personas. Contrabandean cualquier cosa. Y ha habido una incipiente cooperación entre ellos y algunas organizaciones terroristas internacionales en el pasado que representan un peligro constante para Estados Unidos”.

El Gobierno de EE. UU., a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista el pasado 25 de julio.

"Estados Unidos está designando al Cartel de Los Soles, con sede en Venezuela, por apoyar a las Organizaciones Terroristas Extranjeras Tren de Aragua y Cartel de Sinaloa, designadas por Estados Unidos. Dirigido por el dictador Nicolás Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar con narcóticos, enriquecerse e infligir violencia a las comunidades estadounidenses", señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en la red social X.

