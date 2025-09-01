Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe de Gobierno este 1 de septiembre, marcando un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en hacerlo desde el Palacio Nacional.

La mandataria destacó durante su discurso una reducción del 25.3% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2025, una disminución en delitos de alto impacto como feminicidio, la suspensión de aranceles con EE.UU. para proteger productos mexicanos, entre otros.

Por otro lado, también mencionó el aumento en la extorsión, por lo que presentó una reforma para combatirla, y enfatizó en dar continuidad a la "Cuarta Transformación", austeridad y obra pública.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el analista legislativo Pablo Aguilar, el analista político Juan Ortiz y el abogado Juan Peña debatieron sobre la gestión de la primera mujer presidente de México en su primer año.

“Evidentemente la delincuencia busca nuevas formas de continuar vigente, de continuar operando y es ahí donde hemos visto delitos como este de la extorsión que han ido en aumento y por eso es que ahora se está realizando todo este proceso que se va a presentar el día de hoy por parte del Ejecutivo, que es lo que tenemos nosotros ahora entendido, para realizar legislación que tenga que ver en atender este delito que está convirtiendo en un problema”, señaló Aguilar.

Por su parte, Peña aseguró en cuanto a la seguridad que el país no avanzará en dicho tema hasta que los narcopolíticos hayan sido entregados a la autoridad.

“Yo creo que en México no vamos a avanzar en materia de seguridad hasta que los narcopolíticos, hasta que los alcaldes vinculados al crimen organizado, hasta que los gobernadores vinculados al crimen organizado, como evidentemente lo es el de Sinaloa y el de Tamaulipas, no hayan sido desnudados y entregados a la autoridad. Me parece pues que es un eufemismo hablar de cifras cuando la realidad del país es obvia. Cuando tenemos el ejemplo de El Salvador, donde un país pequeño hace retroceder verdaderamente al crimen porque se deshace el crimen en las estructuras gubernamentales”, dijo.

El analista político Juan Ortiz apuntó: “Claudia ha defendido que hay una baja del 25% de los homicidios dolosos. Pero digamos que la cifra está comparando un mes contra otro, porque si lo comparas con el periodo en el que entró de octubre a julio del 2005, lo comparas con el anterior, realmente la baja es un 10%. Y si lo comparas de enero a julio contra el periodo anterior, la baja es de 16%”.