Analistas evalúan el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum en México

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Periodistas mexicanos analizan el contexto político, social y económico previo al primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum.

En el programa Mesa de Periodistas de NTN24 se realizó un análisis del panorama político en México de cara al primer informe de gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, que se presentará el próximo 1 de septiembre.

o

El panel contó con la participación de Primitivo Olvera, periodista del Grupo Fórmula y uno de los más reconocidos del país, y Salvador Frausto, director de investigaciones especiales del diario Milenio.

Primitivo Olvera destacó el amplio respaldo popular con el que Sheinbaum llega a su primer informe. “El nivel de aceptación de la presidenta Sheinbaum es muy alto, estamos hablando del 70%. Siete de cada diez mexicanos la apoyan. Es un porcentaje altísimo después de un año de gestión”, afirmó.

Entre las razones de esta aprobación, el periodista señaló que uno de los factores clave ha sido el combate a la pobreza. “El reciente anuncio de que 13 millones de mexicanos salieron de esa situación le da sustento a este movimiento que ella encabeza”, indicó.

Por su parte, Salvador Frausto sostuvo que el primer año de gobierno ha estado condicionado por el contexto internacional, particularmente por la figura del expresidente estadounidense.

Para negociar con Trump hay que llegar con indicadores sólidos. Hay registros interesantes en cuanto a la disminución de delitos de alto impacto, excepto la extorsión, que sigue siendo una preocupación”, afirmó.

o

Finalmente, Primitivo Olvera advirtió sobre la importancia estratégica del calendario político rumbo a las elecciones intermedias. “El 2026 va a ser importante porque se tiene que definir el reparto de posiciones de cara a la elección intermedia de 2027”, mencionó.

