Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías
Según información de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá, citada por la Alcaldía de Bogotá, durante la semana en curso están programados cortes de agua por cuenta de daños mayores en las tuberías de la capital colombiana.
Estos cortes, de acuerdo con el reporte de la mencionada compañía, irán desde el 1 de septiembre hasta el 4 de septiembre.
Zonas con cortes de agua en Bogotá del del 1 al 4 de septiembre de 2025:
- Lunes 1 de septiembre de 2025
-Localidad de Puente Aranda
Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre Avenida calle 13 y Avenida calle 6. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
-Localidad de Engativá
Normandía. De la calle 26 a la calle 53, entre carrera 70 y carrera 68. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
-Localidad de Suba
Mónaco y Batán. De la carrera 45 a la carrera 55A, entre calle 111 y calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
- Martes 2 de septiembre de 2025
-Localidad de Fontibón
Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 96, entre calle 19A y calle 22. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.
-Localidad de Puente Aranda
Milenta. De la Transversal 53 a la Avenida carrera 68, entre Avenida calle 26 Sur y Avenida calle 8 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
San Eusebio y Torremolinos. De la Diagonal 16 Sur a la Avenida calle 26 Sur, entre carrera 51 y Transversal 53. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido al cambio de medidor.
-Localidad de Usme
Chuniza, El Virrey Sur, Serranías y Charalá. De la calle 84 Sur a la calle 100 Sur, entre Avenida Caracas y carrera 1. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.
- Miércoles 3 de septiembre de 2025
Localidad de Usme
Portal Rural II, El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal. De la Diagonal 97A a la Avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I y carrera 10 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.
-Localidad de Suba
Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas. De la carrera 54 a la carrera 60, entre calle 116 y calle 129. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
- Jueves 4 de septiembre de 2025
-Localidad de Kennedy
Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre Avenida carrera 68 y carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito (parcial). De la Avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 y carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
Periodistas. De la calle 42 Sur a la calle 43 Sur, entre Transversal 78H y Transversal 78J. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
-Localidad de Puente Aranda
El Remanso. De la Avenida calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre carrera 37 y la Avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
El Ejido e Industrial Centenario. De la Avenida calle 13 a la Avenida calle 20, entre Transversal 39 y carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a cambio de medidor.
Alquería. De la calle 40 Sur a la Avenida calle 29 Sur, entre Avenida carrera 68 y Transversal 68H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
-Localidad de Chapinero
Héroes. De la calle 85 a la calle 72, entre carrera 15 Este y carrera 20. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en las redes de acueducto.
-Localidad de Usme
El Pedregal, El Nevado y Alaska. De la calle 67A Sur a la Diagonal 71D Sur, entre carrera 1C Este y carrera 4B Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.
Asimismo, la Alcaldía de Bogotá, recuerda que habrá cortes de agua en Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón por obras en av. Boyacá con av. El Rincón.
“Por trabajos en el proyecto vial en la avenida El Rincón en la avenida Boyacá con calle 127 en noroccidente de Bogotá, este entre el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre de 2025, hay cortes de agua en barrios de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy”, sostiene el informe.
“La suspensión en el servicio de agua potable en las cuatro localidades obedece a trabajos que impactan redes o tuberías matriz de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)”, agrega.
Cortes de agua en barrios de la localidad de Suba miércoles 3 y jueves 4 de septiembre:
Entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Río Bogotá; entre la avenida Boyacá y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).
Barrios:
San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.
Cortes de agua en barrios de las localidades de Engativá y Fontibón miércoles 3 de septiembre:
Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali o carrera 86; entre la avenida calle 26 y el Río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali o carrera 86 y el Río Bogotá; entre la avenida calle 24 y el Río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.
Barrios:
Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Tabora, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).
Cortes de agua en barrios de la localidad de Kennedy jueves 4 de septiembre:
Entre la avenida Boyacá y la avenida villavicencio; entre el Río Fucha y el Río Bogotá; entre la avenida Villavicencio y el Río Tunjuelo; y entre el Río Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.
Barrios:
El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.
A su vez, la Alcaldía de Bogotá, anunció los siguientes puntos estacionarios de agua para abastecimiento:
Junto a la entrega de agua en carrotanques se ubicarán tanques estacionarios en las siguientes posiciones, las cuales funcionarán en el horario de 5 am a 10 pm desde el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre en localidad de Suba:
-Parque Berlín: Calle 139 con carrera 145A – Parque.
-Suba La Gaitana: Calle 135A con carrera 125B – Frente al salón comunal.
-Lisboa Santa Cecilia: Carrera 158B con calle 131A – Cancha de fútbol.
-Pinos de Lombardía: Carrera 107 con calle 148 – Parque.
-Santa Rita: Calle 136A con carrera 154A – Frente a la iglesia Juan Bautista.
-Lisboa: Carrera 151 con calle 132A – Frente al parque Lisboa.
-Piedra Verde: Calle 142C con carrera 143 – Frente al colegio Gerardo Molina.
-La Campiña: Calle 147C con carrera 95 – Frente a parque.
-Londres: Calle 152B con carrera 114B – Frente a un parque.
-El Poa: Carrera 103BIS con calle 141 – Parque.