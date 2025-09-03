NTN24
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El pronunciamiento del jefe de la diplomacia estadounidense se dio en el Palacio Nacional de México en una reunión de alto nivel entre delegados del gobierno Trump y la administración Sheinbaum.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el Gobierno de México en el Palacio Nacional del país azteca, en la que se abordaron temas de cooperación en diversos frentes.

Entre los principales puntos de la agenda salió a relucir la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

Referente al asunto, el jefe de la diplomacia estadounidense habló de la operación militar de la unión americana registrada este martes 2 de septiembre en el mar Caribe, en la que la armada de EE.UU. destruyó un barco procedente de Venezuela cargado de drogas.

“Los Estados Unidos por muchos años han desarrollado inteligencia que le permiten interceptar y destruir botes, la interdicción no funcionó”, manifestó Rubio.

“Puede pasar de nuevo (el ataque de embarcaciones que exporten estupefacientes), no van a seguir actuando con impunidad, nuestro presidente (Trump) no lo va a permitir”, sentenció.

Rubio visita México en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga, incluidas organizaciones designadas por la Casa Blanca como “terroristas”.

En un comunicado conjunto, más temprano, este miércoles, las administraciones lideradas por Trump y Sheinbaum, respectivamente, anunciaron la formación de un grupo de alto nivel para cumplir compromisos mutuos fronterizos y antidrogas.

Sobre esa dinámica, los delegados de ambos gobiernos se comprometieron a dar seguimiento periódicamente.

