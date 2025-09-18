"Putin realmente me ha decepcionado": presidente Trump se muestra desilusionado de los avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, "lo ha decepcionado", tras pensar que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo.

En una conferencia de prensa junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump afirmó que pensaba que el conflicto en Ucrania sería el "más fácil" de resolver "por su relación con Putin".

"Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado”, dijo Trump.

La última vez que se supo de una conversación de Trump y Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió su reunión con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.

"Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto", dijo.

Trump también mantuvo una histórica reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto, en un intento por sellar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Tras su conversación telefónica el 18 de agosto, Trump afirmó que Putin había acordado mantener una reunión bilateral con Zelenski. Sin embargo, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.

"Porque no le cae bien", respondió Trump cuando se le preguntó por qué Putin parecía reacio a reunirse cara a cara con Zelenski.

Tras las conversaciones con Zelenski y los europeos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acordó mantener conversaciones entre los aliados con miras a un futuro acuerdo.

Rubio habló hace unos días en una llamada conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y sus homólogos de Gran Bretaña, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Polonia y la Unión Europea, según el Departamento de Estado.

Los cancilleres acordaron "continuar cooperando en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante un acuerdo negociado duradero", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.