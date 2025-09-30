NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

septiembre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El mandatario hizo las dos notificaciones durante la reunión de jefes militares estadounidenses que tuvo lugar en Quantico, Virginia.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el lunes que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia, luego de recibir amenazas por parte del Kremlin, según explicó.

El mandatario, quien hizo esta revelación ante la reunión extraordinaria de generales en Quantico, Virginia, añadió que Estados Unidos está 25 años por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

o

Su pronunciamiento se da una semana después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, advirtiera que Trump está "cada vez más impaciente" con Moscú, luego de que Washington endureciera su posición ante Rusia tras el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense dio un sorprendente giro en la ONU la semana pasada, al sugerir que Ucrania no solo podría recuperar todo el territorio que perdió militarmente ante Rusia, sino "incluso ir más allá".

Hasta ahora, Trump se había mostrado crítico con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y cercano a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió en Alaska el 15 de agosto para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania.

- Acuerdos con compañías farmacéuticas

o

Entretanto, Trump notificó en la Casa Blanca tras la reunión de jefes militares estadounidenses, una serie de acuerdos con Pfizer y otras compañías farmacéuticas para facilitar los medicamentos que requieren algunos estadounidenses.

"Los precios de los medicamentos bajaron, este es un paso adelante crítico para cuidar a los estadounidenses de bajos ingresos. Pfizer estuvo de acuerdo en entregar medicamentos a precios de descuento", aseguró Trump.

El jefe de Estado estadounidense contó que los medicamentos estarán disponibles en línea por una página que será operada por el Gobierno federal y que Pfizer hará una alta inversión económica para favorecer la ciencia médica en el país.

"Mi administración está tomando acción histórica para investigar las prácticas de comercio y discriminatorias que extorsionan a los consumidores estadounidenses", agregó.

Trump aseguró que su administración estaba terminando con la inflación de precios globales de medicamentos a expensas del público estadounidense y agradeció a su equipo por el que denominó como "gran anuncio".

o

"Es un anuncio que la gente decía que no era posible, y otros países van solos porque les dijimos 'ustedes no tienen que ir solos', pero si van solos les vamos a poner aranceles extra y les vamos a cobrar lo que los estadounidenses debieron haber pagado por la reducción", anticipó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Guerra entre Rusia y Ucrania

Kremlin

Pfizer

Submarino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El populismo es la democracia de los ignorantes": Fernando Savater analiza cómo detener algunas tendencias políticas de América Latina

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro- Donald Trump - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez

Luis Suárez se disculpó por escupir a un miembro del Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia”

Nicolás Maduro- Donald Trump - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Se conocen detalles de la indumentaria de la Tricolor para el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Se conocen más detalles de la que sería la indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

Selección Colombia vs. Selección Venezuela / FOTO EFE
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA: Venezuela caería cuatro puestos y Colombia ve difícil ser cabeza de serie en el mundial

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda