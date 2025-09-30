Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el lunes que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia, luego de recibir amenazas por parte del Kremlin, según explicó.

El mandatario, quien hizo esta revelación ante la reunión extraordinaria de generales en Quantico, Virginia, añadió que Estados Unidos está 25 años por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

Su pronunciamiento se da una semana después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, advirtiera que Trump está "cada vez más impaciente" con Moscú, luego de que Washington endureciera su posición ante Rusia tras el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario estadounidense dio un sorprendente giro en la ONU la semana pasada, al sugerir que Ucrania no solo podría recuperar todo el territorio que perdió militarmente ante Rusia, sino "incluso ir más allá".

Hasta ahora, Trump se había mostrado crítico con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y cercano a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió en Alaska el 15 de agosto para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania.

- Acuerdos con compañías farmacéuticas

Entretanto, Trump notificó en la Casa Blanca tras la reunión de jefes militares estadounidenses, una serie de acuerdos con Pfizer y otras compañías farmacéuticas para facilitar los medicamentos que requieren algunos estadounidenses.

"Los precios de los medicamentos bajaron, este es un paso adelante crítico para cuidar a los estadounidenses de bajos ingresos. Pfizer estuvo de acuerdo en entregar medicamentos a precios de descuento", aseguró Trump.

El jefe de Estado estadounidense contó que los medicamentos estarán disponibles en línea por una página que será operada por el Gobierno federal y que Pfizer hará una alta inversión económica para favorecer la ciencia médica en el país.

"Mi administración está tomando acción histórica para investigar las prácticas de comercio y discriminatorias que extorsionan a los consumidores estadounidenses", agregó.

Trump aseguró que su administración estaba terminando con la inflación de precios globales de medicamentos a expensas del público estadounidense y agradeció a su equipo por el que denominó como "gran anuncio".

"Es un anuncio que la gente decía que no era posible, y otros países van solos porque les dijimos 'ustedes no tienen que ir solos', pero si van solos les vamos a poner aranceles extra y les vamos a cobrar lo que los estadounidenses debieron haber pagado por la reducción", anticipó.