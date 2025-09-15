NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lucha contra las drogas

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Javier Garay Vargas, doctor en ciencias políticas, analizó las repercusiones que tendría la determinación para el país latinoamericano.

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra ad portas de tomar una decisión crucial sobre la certificación de la lucha contra las drogas para Colombia. Analistas han anticipado que podría darse una descertificación.

En entrevista con La Mañana de NTN24, Javier Garay Vargas, doctor en ciencias políticas, analizó las repercusiones que tendría la descertificación del país latinoamericano en la lucha contra el narcotráfico.

Garay Vargas consideró que en este último año “ha habido muchos incumplimientos por parte del gobierno” colombiano, que se han dado bajo un panorama en el que se han planteado unas “distancias, unas brechas con la política exterior de los Estados Unidos”.

o

En materia de incumplimientos indicó que se han dado en términos “de incautaciones, de aspersión, de lucha específica sobre el tema de las drogas” en donde Colombia sirve como tierra de “cultivo principalmente”.

Sobre las repercusiones por el tipo de descertificación que podría presentarse, el analista indicó que hay varios elementos y diferentes escenarios.

“Por un lado está el tipo de descertificación que podría presentarse (...). Puede haber una certificación con un ‘waiver’ que se llama por interés nacional. En ese caso no habría cambios ni sanciones por parte de los Estados Unidos, pero en el caso de la descertificación no es obligatorio ni automático la imposición de todas las sanciones”, mencionó.

o

Precisó, en este sentido, que “hay un portafolio si se quiere de diversos tipos de sanciones”. “Dependiendo de cuál sea la sanción que se imponga, eso puede tener efectos diferentes, sea en la economía, si por ejemplo se afecta el tema de los aranceles, siendo que Colombia tiene a Estados Unidos como principal destino de las exportaciones, o como pasó en el gobierno de Samper, el retiro de las visas al presidente y algunos personajes del gobierno”, añadió.

Temas relacionados:

Lucha contra las drogas

Gobierno de Colombia

Estados Unidos

Narcotráfico

Drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

“Estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”: diputado federal brasileño sobre juicio contra Bolsonaro

Avión F-16 se estrella en Polonia - Fotos: X
Polonia

Fuertes imágenes: avión de combate F-16 se estrelló durante un entrenamiento para una exhibición en Polonia

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias sudamericanas

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

“Estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”: diputado federal brasileño sobre juicio contra Bolsonaro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

La tenista estadounidense Taylor Townsend y la letona Jelena Ostapenko. (AFP)
Tenista

Tenistas tuvieron fuerte discusión en el saludo en la red tras fin de partido en el US Open: una de ellas explicó el motivo de su molestia

Avión F-16 se estrella en Polonia - Fotos: X
Polonia

Fuertes imágenes: avión de combate F-16 se estrelló durante un entrenamiento para una exhibición en Polonia

Hinchas de Millonarios lanzaron zapatos a el estadio El Campin - AFP
Fútbol

Se conoce la sanción que recibió Millonarios luego de que sus hinchas lanzaran desde la tribuna decenas de zapatos al terreno de juego

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda