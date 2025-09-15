¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra ad portas de tomar una decisión crucial sobre la certificación de la lucha contra las drogas para Colombia. Analistas han anticipado que podría darse una descertificación.

En entrevista con La Mañana de NTN24, Javier Garay Vargas, doctor en ciencias políticas, analizó las repercusiones que tendría la descertificación del país latinoamericano en la lucha contra el narcotráfico.

Garay Vargas consideró que en este último año “ha habido muchos incumplimientos por parte del gobierno” colombiano, que se han dado bajo un panorama en el que se han planteado unas “distancias, unas brechas con la política exterior de los Estados Unidos”.

En materia de incumplimientos indicó que se han dado en términos “de incautaciones, de aspersión, de lucha específica sobre el tema de las drogas” en donde Colombia sirve como tierra de “cultivo principalmente”.

Sobre las repercusiones por el tipo de descertificación que podría presentarse, el analista indicó que hay varios elementos y diferentes escenarios.

“Por un lado está el tipo de descertificación que podría presentarse (...). Puede haber una certificación con un ‘waiver’ que se llama por interés nacional. En ese caso no habría cambios ni sanciones por parte de los Estados Unidos, pero en el caso de la descertificación no es obligatorio ni automático la imposición de todas las sanciones”, mencionó.

Precisó, en este sentido, que “hay un portafolio si se quiere de diversos tipos de sanciones”. “Dependiendo de cuál sea la sanción que se imponga, eso puede tener efectos diferentes, sea en la economía, si por ejemplo se afecta el tema de los aranceles, siendo que Colombia tiene a Estados Unidos como principal destino de las exportaciones, o como pasó en el gobierno de Samper, el retiro de las visas al presidente y algunos personajes del gobierno”, añadió.