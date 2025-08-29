NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Gustavo Petro

Petro rechaza despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela en apoyo a declaraciones de Capriles: "Ni Colombia ni la oposición venezolana deben solicitar una invasión"

agosto 29, 2025
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Henrique Capriles, opositor venezolano - Fotos: EFE
El mandatario colombiano se refirió al despliegue militar estadounidense en el Caribe horas después de enviar 25 mil hombres a la zona fronteriza con Venezuela.

El presidente colombiano Gustavo Petro se refirió recientemente sobre el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, lo que ha sido interpretado por el régimen de Nicolás Maduro como una afrenta a su soberanía.

El jefe de Estado colombiano, que ha sido cuestionado por su cercanía con el régimen de Maduro, rechazó este viernes el despliegue militar de la administración de Donald Trump en aguas del Caribe contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles que, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de X, Petro se mostró de acuerdo con las declaraciones del opositor venezolano Henrique Capriles, quien en días pasados aseguró que la “soberanía territorial es sagrada” y rechazó una intervención en Venezuela en contra del régimen chavista.

o

“Expresamos con firmeza nuestro rechazo a toda acción de fuerza con Venezuela, venga de donde venga. La soberanía de nuestro país es sagrada y debe ser respetada sin condiciones”, dijo Capriles.

En ese sentido, el mandatario colombiano sostuvo este viernes que “ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”. “Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños”, agregó.

A su vez, señaló que “con Europa o con Norteamerica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”.

Sus declaraciones se dan horas después de que este jueves ordenara la militarización de la frontera del Catatumbo, según dijo, “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia” en el marco de un acuerdo de seguridad binacional en coordinación con el régimen venezolano.

o

El mandatario colombiano indicó que ordenó al Ejército de Colombia “ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”. “Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, explicó.

Cabe resaltar que la dictadura de Maduro ha desplegado militares en la zona fronteriza ante la incesante presión estadounidense en aguas limítrofes del Caribe. Para ello, ha pedido el apoyo del gobierno colombiano.

Las críticas en contra de las declaraciones de Petro no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en cuestionar la postura del mandatario colombiano fue David Smolansky, subdirector de campaña de María Corina Machado y Edmundo González, y excomisionado de la OEA para migrantes y refugiados.

Smolansky hizo referencia a los millones de migrantes que han salido de Venezuela por la crisis política y social provocada por la dictadura.

"Pregúntele a los casi 4 millones de venezolanos que viven en su país si no quieren volver. Pregúntele si no han sido víctimas de torturas, hambruna o violencia por parte del jefe del Cartel de los Soles.

A su vez, le exigió que "deje de hablar por Venezuela". "Ocúpese del suyo que bastante violento está", respondió en X.

