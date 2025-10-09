¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Hugo Acha, consultor de seguridad y defensa internacional, dialogó con NTN24 sobre el despliegue militar que adelanta Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga, el cual se ha visto envuelto en críticas debido a su legalidad.

Y es que el tema llegó al Senado en donde fue hundido, con 51 votos frente a 48, un proyecto demócrata que pretendía frenar las operaciones de la Administración del presidente Donald Trump en aguas internacionales cerca de Venezuela contra carteles, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

Según Acha, el debate y los cuestionamientos frente a éste no van a cesar: “Esto ha sido básicamente el pan de cada día durante cada una de las administraciones por parte del gobierno que está en oposición”, comentó.

El analista citó casos pasados en el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama con temas controvertidos.

“Fueron muchas las demandas que se implementaron tratando de, por ejemplo, cuestionar la designación de combatientes extranjeros, cuestionar los alcances de la autoridad presidencial, cuestionar el uso de fuerza legal, cuestionar inclusive la eliminación de ciudadanos norteamericanos involucrados o enrolados en organizaciones terroristas”, dijo.

Respecto a las operaciones de Trump en el Caribe, que han destruido a por lo menos seis presuntas narcolanchas, el invitado indicó que “todas las opciones están a disposición del presidente de los Estados Unidos”.

“Hablamos de la totalidad de las capacidades militares, de las agencias de inteligencia y de las agencias policiales del Ministerio Público y del Poder Judicial de los Estados Unidos para que el presidente pueda neutralizar, contener o eliminar esto que considera la principal amenaza a la seguridad estratégica del país y reitero, a la vida de sus ciudadanos”, concluyó.

En el programa también participó Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, quien también analizó la derrota de los demócratas en el Senado que permite al Gobierno seguir adelantando sus operaciones, así como otras implicaciones.