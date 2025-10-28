NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Elecciones Legislativas

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Los analistas políticos Alberto Medina, Franco Yanotti y Gianni Micheli dialogaron con NTN24 sobre los comicios del fin de semana en el país latinoamericano.

El presidente de Argentina, Javier Milei, logró un importante triunfo en las elecciones legislativas del fin de semana, ampliando su poder en el Congreso y obteniendo un fuerte respaldo a su Gobierno. El partido del mandatario, La Libertad Avanza, triunfó sobre Fuerza Patria, el bloque que representa a la mayor parte de la oposición peronista.

o

En entrevista con Ángulo de NTN24, los analistas políticos Alberto Medina, Franco Yanotti y Gianni Micheli debatieron sobre el resultado electoral y su significado para el proyecto político del presidente Milei en Argentina.

“El triunfo legitima popularmente el proceso de reforma que se lleva en la República Argentina, ya no desde la discusión abstracta, sino desde el respaldo popular que le otorga el 41% de los votos en una elección de medio tiempo, que es básicamente una elección que plebiscita la gestión”, dijo Medina durante sus análisis.

Por su parte, Yanotti aseguró que, si bien hay un núcleo duro que apoya a al gobierno y que se expresó en las urnas, hay un voto también muy importante que es contra la oposición del gobierno de Milei, es decir, contra el peronismo.

o

“Es un porcentaje elevado que hay que analizarlo y hay que ver hacia dónde se va a mover ya dentro de dos años”, comentó.

Gianni Micheli argumentó que el apoyo de los Estados Unidos, la gran apuesta del gobierno del presidente Donald Trump al gobierno oficial argentino, dio una “luz de esperanza al votante que estaba más indeciso”.

“Hubo un poco de confianza... dar la última oportunidad para las reformas que faltan”, aseveró.

