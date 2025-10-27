¿La cercanía de Milei y Trump motivó las elecciones legislativas?

El partido ultraliberal del presidente Javier Milei se aseguró un triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos.

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

Con esto, el partido de Gobierno amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

Orlando D’Adamo, consultor y especialista en comunicación política, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.