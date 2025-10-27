Argentina
¿La cercanía de Milei y Trump motivó las elecciones legislativas?
Orlando D’Adamo, consultor y especialista en comunicación política, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.
El partido ultraliberal del presidente Javier Milei se aseguró un triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos.
El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.
Con esto, el partido de Gobierno amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.
