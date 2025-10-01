"Queremos ver a Maduro comparecer ante la justicia": Departamento de Estado en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

En medio del despliegue militar en el Caribe, en aguas cercanas a Venezuela, el Departamento de Estado apuntó contra Nicolás Maduro, a quien calificó como un "fugitivo" de la justicia norteamericana.

“Maduro no es el líder legítimo de Venezuela; es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses”, dijo el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en declaraciones a NTN24.

“Queremos que sea llevado ante la justicia. Estados Unidos está llevando a cabo una operación específica contra los cárteles de la droga”, subrayó.

VEA TAMBIÉN ¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela? o

La declaración se da luego de que el presidente Donald Trump se refiriera de nuevo a la campaña militar que adelanta Estados Unidos en el Caribe contra los carteles de la droga que provienen de Venezuela, advirtiendo que ahora también buscarán perseguirlos “por tierra”.

"Ahora vigilaremos los carteles", declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca. "Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra", dijo el mandatario estadounidense cuando se disponía a trasladarse hacia la reunión con jefes militares celebrada este martes.

El jefe de Estado estadounidense indicó que los ataques a las narcolanchas de semanas atrás surtieron efecto en el tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Trump dice que buscará perseguir a los carteles de Venezuela por tierra o

"Lo que pasa con Venezuela es que nos llegaban muchas drogas a través del agua. Las llamamos drogas acuáticas, es solo un término sencillo (…) Así que atacamos varios barcos, probablemente lo viste. Y desde que lo hicimos no ha entrado absolutamente ninguna droga en nuestro país por vía marítima, porque fue letal", precisó.