¿Quién tiene el control del estado de Baja California en México, epicentro del cruce fronterizo más transitado del mundo?

El reciente ataque a la Fiscalía del Estado de Baja California en México que fue perpetrado con drones ha provocado cuestionamientos frente la situación de seguridad de la zona y su gobernabilidad.

¿Quién tiene el control del estado de Baja California en México que, entre otras cosas, es el epicentro del cruce fronterizo más transitado del mundo?

Rocío Galván, corresponsal de Radio Fórmula, y Gildo Garza, periodista de investigación, analizaron el reciente ataque en el programa Mesa de Periodistas.

“Un ataque con drones no se había dado aquí en Baja California”, mencionó Galván.

Garza, por su parte, afirmó que “estamos ante un hecho que marca un antes y un después en la manera que los grupos criminales se enfrentan y desafían a las instituciones”.