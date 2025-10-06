NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Tren de Aragua

Cayó el jefe del Tren de Aragua en México y dos de sus colaboradores

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nelson Arturo N
Nelson Arturo N
Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital, añadió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Autoridades mexicanas informaron la detención de un líder de la banda criminal el Tren de Aragua y otros dos colaboradores directos durante un operativo policial realizado el pasado 4 de octubre.

o

El hombre de 29 años de edad es identificado como Nelson Arturo N, y señalado de ser el autor intelectual de varios feminicidios, además de liderar una célula del Tren de Aragua que Estados Unidos incluyó desde febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

"Además de estar vinculado con delitos de "trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión", según un comunicado conjunto de las autoridades.

Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital, añadió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

o

Nelsón Arturo N, de 29 años y cuya nacionalidad no fue precisada, era buscado además por delitos contra la salud y asociación delictiva.

Al momento de la detención, los tres individuos portaban más de 150 dosis de diversas drogas.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

Detenidos

México

Feminicidio

Secuestro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Judicial

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump exige a la ONU investigar "sabotaje" tras problemas técnicos

Maltrato

Madre y padrastro de la bebé golpeada salvajemente en Lara quedan detenidos y enfrentan cargos de trato cruel

La familia de Baduel denuncia forturas continuadas
Presos políticos en Venezuela

Tras 41 días de aislamiento: Baduel fue visitado por un familiar quien constató signos de tortura

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
TPS Venezuela | Foto AFP
Emigrantes venezolanos

EE. UU. deja sin protección migratoria a más de 300.000 venezolanos: la Corte Suprema avala medida de la era Trump

Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero: el entrenador de Racing Club destaca el talento del colombiano

Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

Marco Rubio confirma que Estados Unidos ha estado negando visas a extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk

Buque destructor estadounidense - Nicolás Maduro y Daniel Ortega - Fotos EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Daniel Ortega acusa a Estados Unidos de querer "robarle" el petróleo a Venezuela con el despliegue militar

Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Javier Milei

¿Cómo se explica la derrota de Javier Milei en recientes elecciones en provincia de Buenos Aires?

Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

Andrés Pastrana/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Andrés Pastrana

"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda