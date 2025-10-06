Cayó el jefe del Tren de Aragua en México y dos de sus colaboradores

Autoridades mexicanas informaron la detención de un líder de la banda criminal el Tren de Aragua y otros dos colaboradores directos durante un operativo policial realizado el pasado 4 de octubre.

El hombre de 29 años de edad es identificado como Nelson Arturo N, y señalado de ser el autor intelectual de varios feminicidios, además de liderar una célula del Tren de Aragua que Estados Unidos incluyó desde febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

"Además de estar vinculado con delitos de "trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión", según un comunicado conjunto de las autoridades.

Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital, añadió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

VEA TAMBIÉN Casi 40 presuntos integrantes del Tren de Aragua capturados en megaoperativo al sur de Chicago o

Nelsón Arturo N, de 29 años y cuya nacionalidad no fue precisada, era buscado además por delitos contra la salud y asociación delictiva.

Al momento de la detención, los tres individuos portaban más de 150 dosis de diversas drogas.