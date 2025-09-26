NTN24
Régimen venezolano

¿Quiénes son los tres militares retirados y excompañeros de Chávez que Maduro ascendió a generales en Venezuela?

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Los ascensos ocurren en medio de llamados del régimen de Venezuela a la unidad nacional en torno al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ascendió este viernes al grado de general de brigada a tres militares retirados que participaron de la fallida insurrección de 1992 junto al extinto Hugo Chávez.

Maduro, quien llamó al país a "resistir" frente a las "amenazas" de Estados Unidos, dijo que "son tres portentos que llevan la herencia del gran movimiento revolucionario 200".

o

Se trata de los generales Francisco Javier Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliach, que fueron compañeros de Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero del año antes mencionado.

Los ascensos ocurren en medio de llamados del régimen de Maduro a la unidad nacional en torno al despliegue militar que adelanta Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir carteles de la droga, incluido en Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Las operaciones militares en aguas internacionales, cerca de los límites de Venezuela, son catalogadas por el régimen como un "asedio" que busca un cambio de régimen en el país.

¿Quiénes son los tres generales ascendidos por Maduro?

Francisco Javier Arias Cárdenas: Tiene 74 años y fue embajador de Venezuela en México, así como gobernador del estado Zulia. Se prevé que en enero se juramente como diputado en el nuevo período del Parlamento unicameral.

o

Wilmar Castro Soteldo: Es un piloto de 70 años, quien se desempeñó como comandante de la Aviación y que además ha ocupado varios cargos en la administración pública. Asimismo, fue ministro de Agricultura hasta agosto de 2024.

Francisco Ameliach: Tiene 62 años y fue uno de los creadores de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de combatientes integrado por civiles ideado por Chávez. También es diputado del Parlamento.

