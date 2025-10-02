Redadas de ICE generan temor en Miami y protestas ante la llegada del Mundial FIFA 2026

La ciudad de Miami vive un ambiente de incertidumbre y preocupación por las recientes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han impulsado protestas cívicas en medio de la expectativa por la celebración del Mundial FIFA 2026.

Durante una rueda de prensa, Yareliz Méndez, vocera de American Friends Service Committee, pidió garantías para que los eventos deportivos no se conviertan en escenario de persecuciones migratorias.

“Que ellos salgan públicamente diciendo ‘no vamos a tener ICE en los juegos’. Ellos pueden utilizar otras operaciones de seguridad, no tiene que ser ICE, no tiene que ser CBP”, señaló.

Los manifestantes también criticaron las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Corey Lewandowski, quien mencionó el posible despliegue de agentes migratorios durante el Super Bowl de 2026, lo que calificaron como una medida intimidatoria.

En la misma línea, Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida, advirtió que estas decisiones podrían afectar la imagen de la ciudad. “Esto no crea un clima de bienvenida para los turistas que vienen a Miami”, expresó.

Finalmente, los activistas informaron que han enviado cartas al comité local de la FIFA solicitando un pronunciamiento oficial y medidas que garanticen un ambiente seguro y libre de redadas para todos los asistentes.