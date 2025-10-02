Funcionario del Gobierno de Trump asegura que agentes de ICE estarán en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Funcionario del Gobierno de Trump informó que agentes de ICE estarán en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los llevaremos a un centro de detención y los deportaremos”, indicó Corey Lewandowski.

“Estaremos en todos lados donde Bad Bunny se presente. Mire, si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, de Bad Bunny o de cualquier otra persona. Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente”, añadió.

La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

La música latina regresará así al escenario más global el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), a las afueras de San Francisco.

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL. "Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown".

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró.

Para dar a conocer su elección, la NFL también publicó un video corto en el que aparece la superestrella de 31 años sentada encima de una portería de football americano en una playa al atardecer.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", escribió el propio cantante, que compartió el video con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, acaba de terminar una serie de 31 conciertos en San Juan, una iniciativa especial que celebró la identidad y cultura puertorriqueña.

La residencia atrajo a la isla, un territorio libre asociado a Estados Unidos, a celebridades como los deportistas LeBron James y Kylian Mbappé o los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

En noviembre se lanzará a la gira mundial "Debí Tirar Más Fotos", en la que no incluyó paradas en suelo estadounidense.

Esta decisión, dijo recientemente el artista, está vinculada al temor de que sus conciertos se vieran afectados por las actuales redadas migratorias en Estados Unidos, ordenadas por el presidente Donald Trump.

"Es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupaba mucho", dijo el boricua a la revista británica i-D.