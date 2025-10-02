NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Super Bowl

Funcionario del Gobierno de Trump asegura que agentes de ICE estarán en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE (AFP)
Agentes de ICE (AFP)
La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF).

Funcionario del Gobierno de Trump informó que agentes de ICE estarán en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los llevaremos a un centro de detención y los deportaremos”, indicó Corey Lewandowski.

“Estaremos en todos lados donde Bad Bunny se presente. Mire, si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, de Bad Bunny o de cualquier otra persona. Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente”, añadió.

o

La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

La música latina regresará así al escenario más global el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), a las afueras de San Francisco.

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL. "Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown".

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró.

Para dar a conocer su elección, la NFL también publicó un video corto en el que aparece la superestrella de 31 años sentada encima de una portería de football americano en una playa al atardecer.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", escribió el propio cantante, que compartió el video con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, acaba de terminar una serie de 31 conciertos en San Juan, una iniciativa especial que celebró la identidad y cultura puertorriqueña.

o

La residencia atrajo a la isla, un territorio libre asociado a Estados Unidos, a celebridades como los deportistas LeBron James y Kylian Mbappé o los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

En noviembre se lanzará a la gira mundial "Debí Tirar Más Fotos", en la que no incluyó paradas en suelo estadounidense.

Esta decisión, dijo recientemente el artista, está vinculada al temor de que sus conciertos se vieran afectados por las actuales redadas migratorias en Estados Unidos, ordenadas por el presidente Donald Trump.

"Es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupaba mucho", dijo el boricua a la revista británica i-D.

Temas relacionados:

Super Bowl

Estados Unidos

ICE

Migrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Militares en el agua / FOTO: EFE
Colombia

Por error, la armada colombiana le disparó a la embarcación de una alcaldesa local de Nariño dejando un muerto y un herido

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - Foto: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Aeronáutica de Venezuela entrega nuevos detalles sobre accidente en el aeropuerto de Maiquetía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Militares en el agua / FOTO: EFE
Colombia

Por error, la armada colombiana le disparó a la embarcación de una alcaldesa local de Nariño dejando un muerto y un herido

Elon Musk, dueño de la red social X - Foto: AFP
Elon Musk

Fortuna de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sigue en aumento y se recuperó tras un bache por su paso por el gobierno Trump

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Miguel Terceros de Bolivia (i) disputa el balón con Fabricio Bruno de Brasil: (Foto: EFE)
Eliminatorias mundialistas

Difunden reveladores audios de revisión del VAR que otorgó el penalti con el que Bolivia venció a Brasil y se clasificó al repechaje para el Mundial 2026

Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - Foto: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Aeronáutica de Venezuela entrega nuevos detalles sobre accidente en el aeropuerto de Maiquetía

Protestas en Ecuador (AFP)
Ecuador

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda