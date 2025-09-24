Régimen condecora como "Soldadas de la patria" a cinco milicianas tras burla de Trump

"Soldadas de la patria", fue la condecoración otorgada por el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, a cinco mujeres civiles que se alistaron a la Milicia Bolivariana y fueron objeto de burlas tras divulgarse en las redes sociales un video en el que entrenaban con armas de guerra pese a las deficientes condiciones físicas.

Hasta el presidente estadounidense Donald Trump, se refirió a las milicianas con un mensaje irónico, señalando que el grupo "amenaza muy seria" en medio de las tensiones bilaterales por el despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Padrino López tachó esta acción como "supremacismo", un acto "de poco valor humano" y procedió a exaltarlas.

"Las milicianas que tengo aquí a mi derecha, que vienen del estado Sucre y que no les tiembla el pulso, (...) hoy fueron condecoradas, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", expresó.

"La burla es racismo, (...) eso no puede llamarse de otra manera sino supremacismo. (...) Ven al resto del mundo de manera minúscula, pues claro, tienen el hegemonismo imperial y tienen toda su tecnología y equipamiento militar para intimidar y amedrentar a los pueblos del mundo", sostuvo.