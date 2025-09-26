Régimen de Daniel Ortega acusa a Estados Unidos de querer "robarle" el petróleo a Venezuela con el despliegue militar

El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este jueves que Estados Unidos quiere "robarle" las reservas de petróleo a Venezuela con el despliegue de militar en el Caribe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó hace casi un mes ocho buques y un submarino en el mar Caribe para hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluyendo al Cartel de los Soles, que Washington asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Maduro, cabeza del régimen venezolano y por quien la Casa Blanca ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, considera una supuesta "amenaza" el despliegue y convocó el mismo jueves un simulacro de preparación ante desastres naturales (por sismos recientes) y conflictos armados.

"Condenamos el desplazamiento de fuerzas militares que hace el gobierno de los Estados Unidos aquí en la región latinoamericana con el cuento de que Venezuela es la gran exportadora de la cocaína", declaró Ortega en un pronunciamiento.

Ortega agregó que Venezuela es "el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo" y "eso es lo que andan buscando los gobernantes norteamericanos, el capital norteamericano: adueñarse del petróleo venezolano".

"Robarle el petróleo al pueblo venezolano, inventando que la coca llega, sale, de esos países del sur y que luego se consume en los Estados Unidos", hipotetizó Ortega, con tono pausado, en la actividad televisada por medios oficialistas.

A inicios de mes, Ortega señaló que el operativo militar antidrogas era una "payasada" y que el fin era "derrocar gobiernos" latinoamericanos.

El martes 2 de septiembre, Trump anunció la muerte de 11 llamados "narcoterroristas" en un ataque naval estadounidense a una pequeña lancha rápida, afirmando que eran parte de un cartel de la droga controlado por Maduro.

En ese contexto, Ortega acusó en un discurso al Gobierno del presidente republicano de desplegar buques de guerra "para intimidar a los gobiernos latinoamericanos" y agregó que "lo hacen para intimidar a la gente y tratar de derrocar gobiernos".

Ortega, exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es un firme aliado de Maduro y es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa Rosario Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido —padece lupus e insuficiencia renal—, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.